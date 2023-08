Wo in Bayern die meisten Arbeitskräfte fehlen werden

Mangel in Reinigungsberufen, Überangebot in der Werbung

In der Studie über die regionalen Arbeitslandschaften wurde auch untersucht, in welchen Berufsgruppen viele Arbeitskräfte fehlen werden. Die größten Mängel könnten in Reinigungsberufen und beim Führen von Fahrzeugen und Transportgeräten auftreten, aber auch Textil- und Lederberufe, Gebäude- und versorgungstechnische Berufe sowie Schutz-, Sicherheits-, Überwachungsberufe werden Lücken in den Arbeitsmarkt reißen. Ein Überangebot soll es hingegen in Werbung, Marketing und Medienberufen geben, bei Umweltschutzberufen oder in der Land-, Tier- und Forstwirtschaft.

Das Lohnniveau der gefragten Jobs ist kein ausschlaggebender Faktor für die Nachfrage. Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw, stellt klar: Der Fachkräftemangel erstrecke sich - in einer gewissen Schwankungsbreite - über alle Branchen, Regionen und Qualifikationsstufen. Besonders stark seien Fachkräfte mit einer beruflichen Ausbildung nachgefragt, die in der Regel auch mehr verdienen. So wird beispielsweise das Angebot an Mechatronikern 2035 um rund sieben Prozent unter der Nachfrage liegen, im Metallbau um zehn Prozent. "Eine direkte Kausalität zwischen niedrigen Löhnen und Fachkräfteengpässen besteht deshalb keineswegs", so Brossardt. "Entscheidend ist vielmehr, wie stark das Arbeitskräfteangebot in einem Berufsfeld durch die Demografie zurückgeht." 💬

Olaf Scholz: Kampf gegen Fachkräftemangel ist jahrzehntelange Aufgabe

Das scheint auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) so zu sehen. Er sieht in der Bekämpfung des Fachkräftemangels in Deutschland eine voraussichtlich jahrzehntelange Aufgabe. Deutschland habe "jetzt 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre" vor sich, in denen über Aus- und Weiterbildung alle Potenziale in der Bevölkerung ausgeschöpft werden müssten, sagte Scholz beim Besuch eines Mittelstandsunternehmens im thüringischen Waltershausen. Es müssten "wirklich alle Möglichkeiten, die wir hierzulande haben, genutzt werden".

Gleichzeitig sei Deutschland darauf angewiesen, Fachkräfte "aus anderen Ländern hierherzulocken", sagte Scholz weiter. "Das ist lösbar und wir haben die Gesetze dazu gemacht." Er verwies auf das im Juli im Parlament beschlossene Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Vorgesehen ist darin unter anderem ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild für Bewerber aus dem Ausland und die erleichterte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse.

Autozulieferer wirbt um ausländische Arbeitskräfte

Wie sieht nun die Zukunft für den Autozulieferer MT Technologies in Ingolstadt aus? 2035 soll die Arbeitskräftelücke im oberbayerischen Ingolstadt 2035 nur etwa drei Prozent betragen. Doch laut Studie wird es zu wenig Werkzeugmacher und Formenbauer geben. Geschäftsführer Michael Mißlbeck schlägt deshalb neue Wege ein.

Er wirbt zum Beispiel Menschen aus Nordafrika an, wo unter anderem der Automobilhersteller BMW Fahrzeuge produziert. Viele Arbeitskräfte von dort würden Sprach- und Fachkenntnisse mit nach Deutschland bringen. Auch in Portugal fischt Mißlbeck nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und lädt sie zum Probearbeiten nach Ingolstadt ein. Oder er verpflichtet Mitarbeiter von Konkurrenten, die insolvent gegangen sind: "Eine einfache Stellenausschreibung reicht eben nicht mehr", resümiert der Chef von MT Technologies, der das Unternehmen in fünfter Generation führt.

Im Video: Besonders in Nordbayern fehlen Fachkräfte