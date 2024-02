Stellenstreichungen bei Conti: 350 Jobs in Regensburg fallen weg

Von den Kürzungsplänen des Automobilzulieferers Continental sind am Standort in Regensburg etwa 350 Stellen betroffen. Das teilte ein Firmensprecher am Montag auf BR-Anfrage mit. Sie sollen bis Ende kommenden Jahres wegfallen – vor allem in der Verwaltung. Zuvor hatte die Betriebsleitung von Continental Regensburg die Beschäftigten im Rahmen einer Online-Veranstaltung über den Abbau informiert.

Stellenabbau höher als erwartet

Man sei sich der Einschnitte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst und werde gemeinsam mit den Sozialpartnern alles dafür tun, gute und individuelle Lösungen zu finden, heißt es seitens des Unternehmens. Nach Angaben von Dieter Koller, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Continental Regensburg, ist die Zahl der betroffenen Stellen deutlich höher als erwartet.

Neben den Einsparplänen kritisieren Betriebsrat und IG Metall die in ihren Augen unzureichende Kommunikation des Unternehmens und auch der Regensburger Führungsebene. Letztere hatte den Betriebsrat vergangenen Freitag über das beabsichtigte Ausmaß der Kürzungen am Standort informiert. Auf viele Fragen habe es keine Antworten gegeben, so Koller. Rico Irmischer von der IG Metall Regensburg fordert weiterhin eine Beteiligung der Arbeitnehmervertretung und ein "langfristiges Zukunftsbild" für die Mitarbeitenden.

Schwächelndes Autozuliefergeschäft als Ursache

Continental plant, weltweit 7.150 Stellen zu streichen. Hintergrund sind Sparmaßnahmen im schwächelnden Autozuliefergeschäft. Zunächst war von einer Verschlankung in der Verwaltung die Rede, dann auch im Bereich Forschung und Entwicklung.

Bei Continental in Regensburg arbeiten derzeit etwa 5.000 Beschäftigte, davon rund 2.000 in der Verwaltung und jeweils etwa 1.500 in Fertigung und Entwicklung. Weitere Standorte in Bayern sind Ingolstadt und Nürnberg.