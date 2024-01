Glatteis in Bayern: Wo die Schulen am Mittwoch geschlossen sind

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Mittwochfrüh in weiten Teilen Bayerns mit Unwettergefahr durch gefrierenden Regen und Glatteis. Das bayerische Kultusministerium hat aufgrund dieser Wetterlage in verschiedenen Regionen den Ausfall des Präsenzunterrichts am Mittwoch mitgeteilt. Die Meldungen mehrten sich am Dienstagnachmittag.

Ausfall des Präsenzunterrichts in mehreren bayerischen Regionen

Schulen in folgenden Regionen bleiben laut Kultusministerium am Mittwoch geschlossen (Stand 15.30 Uhr):

Nürnberger Land

Landkreis und Stadt Landshut (alle Schulen betroffen, Notbetreuung eingerichtet)

Landkreis und Stadt Aschaffenburg (alle Schulen betroffen)

Neustadt a. d. Waldnaab

Weiden i. d. Oberpfalz

Tirschenreuth

Amberg/Amberg-Sulzbach (alle Schulen betroffen)

Rhön-Grabfeld (alle Schulen betroffen)

Main-Spessart (alle Schulen betroffen)

In vielen der betroffenen Regionen soll es von den Schulen Angebote für Distanzunterricht geben.

Warnungen für Glatteis in Bayern

Der DWD gab am Dienstag für fast ganz Bayern Unwetterwarnungen vor Glatteis heraus, die sich zeitlich von Mittwochfrüh bis Donnerstagfrüh erstreckten. Es bestehe hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz, hieß es. Aufenthalte im Freien sowie Fahrten sollten vermieden werden, so die Mitteilung.