Glatteis in Bayern: Wo die Schulen morgen geschlossen bleiben

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet weiterhin in Teilen Bayerns mit Unwettergefahr durch gefrierenden Regen und Glatteis. Aufgrund der Wetterlage fällt auch am Donnerstag in einigen Regionen der Präsenzunterricht aus.

Ausfall des Präsenzunterrichts am Donnerstag

Schulen in folgenden Regionen bleiben laut Kultusministerium bzw. den Landratsämtern am Donnerstag noch geschlossen. Falls nicht anders vermerkt, sind jeweils alle Schulen betroffen.

Unterfranken

Landkreis Main-Spessart

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert.

Bereits zahlreiche Schulschließungen am Mittwoch

Am Mittwoch war im kompletten Regierungsbezirk Mittelfranken sowie zahlreichen weiteren Städten und Landkreisen wegen des Winterwetters der Präsenzunterricht an den Schulen ausgefallen. Erst am Vormittag wurde mitgeteilt, dass an den Schulen in Oberfranken keinen Nachmittagsunterricht geben sollte und die Schulen wegen der angekündigten Glatteisgefahr um 13.00 Uhr schließen sollten. Von mehreren Landratsämtern in Schwaben hieß es, sollte der Schulweg zu gefährlich sein, könne der Schüler oder die Schülerin entschuldigt werden.

Für die Schulen in Bayern schreibt das Kultusministerium vor, dass im Falle einer witterungsbedingten Einschränkung des Präsenzunterrichts ein Distanzunterricht im Rahmen der personellen und organisatorischen Kapazitäten vor Ort stattfinden soll. Ob und ab welchem Zeitraum entscheidet die Schulleitung. Teilweise wird eine Notbetreuung gewährleistet, verpflichtend ist dies jedoch für die Schulen nicht.

Warnungen vor Glatteis in Bayern

Der DWD hatte für Mittwoch für fast ganz Bayern Unwetterwarnungen vor Glatteis herausgegeben, teilweise gilt die höchste Warnstufe. Es bestehe hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz, hieß es. Aufenthalte im Freien sowie Fahrten sollten vermieden werden, so die Mitteilung.

Die Unwetterwarnungen gelten vielerorts bis Donnerstagmorgen. BR-Wetterexperte Christian Lorenz erklärte im BR24live, dass sich die Lage in Schwaben und Oberbayern im Verlauf des Mittwochs aufgrund milderer Luft langsam entspanne. In Nord- und Ostbayern sei hingegen noch bis Donnerstagfrüh mit gefährlichem Eisregen und Glatteis zu rechnen.