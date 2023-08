Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Gäubodenvolksfest 2023 zieht mehr als 1,3 Millionen Besucher an

Das Gäubodenvolksfest in Straubing hat heuer mehr als 1,3 Millionen Besucher auf den Festplatz am Hagen gelockt. Das teilten die Veranstalter des zweitgrößten Volksfestes in Bayern am Montag mit. Wirte, Schausteller und Polizei sind zufrieden.