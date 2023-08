Gäubodenvolksfest: Positive Zwischenbilanz vor Endspurt

In Straubing geht am Montag das Gäubodenvolksfest zu Ende. Veranstalter, Wirte und Schausteller ziehen eine positive Zwischenbilanz. Auch die Polizei ist bislang zufrieden mit dem Verlauf.

Straubinger Gäubodenvolksfest: Trinkbrunnen gut angenommen

Laut Daniel Winklmaier von der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs-GmbH sind die Besucherzahlen nicht schlechter als im vergangenen Jahr. Auch der neue Trinkbrunnen werde sehr gut angenommen. "Das Angebot soll im nächsten Jahr ausgebaut werden", so Winklmaier zum BR. Für die Schausteller zeichnet sich kein Rekordjahr ab. "Aber für uns ist ein normales Jahr schon ein Erfolg. Wir hatten lange keine Normalität", sagt Sprecher Andreas Pfeffer mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Gäste bereit Mehrkosten zu zahlen

Die Schausteller hätten ihre Preise zum großen Teil nur moderat angepasst, damit "wir Volksfeste auch als echte Volksfeste beibehalten können". Festwirt Martin Lechner rechnet für sein Geschäft mit einem gegenüber 2022 leicht verbesserten Ergebnis. Lechner, der auch Wirtesprecher ist, meinte mit Blick auf die gestiegenen Bierpreise von 12,20 bis 12,25 Euro pro Liter: "Die Leute wissen, dass wir Mehrkosten haben und zahlen das deshalb auch."

Weniger Straftaten als im Vorjahr

Die Polizei in Straubing ist ebenfalls zufrieden damit, wie das Gäubodenvolksfest in diesem Jahr bisher verlaufen ist. Es seien weniger Straftaten begangen worden als 2022. Dem am Mittwoch aus einem Karussell gestürzten dreijährigen Kind gehe es den Umständen entsprechend gut. Es sei nicht schwerer verletzt, so ein Polizeisprecher. Das Kind war während der Fahrt in einem kleinen Auto aufgestanden. Ein Mitarbeiter griff ein, konnte aber nicht verhindern, dass das Kind aus dem Wagen fiel.

Die endgültige Bilanz für das diesjährige Event ziehen die Veranstalter am Montagnachmittag um 16.15 Uhr. Das Gäubodenvolksfest endet am Montagabend mit einem Feuerwerk.