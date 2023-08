ADAC: Wann und wo Urlaubsrückkehrer mit Staus rechnen müssen

Wer am Wochenende mit dem Auto nach dem Urlaub zurück in die Heimat fahren will, muss laut ADAC auf vielen deutschen Autobahnen mit Staus rechnen.

Rückreisende und Ausflügler strömen auf die Autobahnen

Weil in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie in Teilen der Niederlande die Sommerferien enden, gilt diese Stauwarnung laut ADAC flächendeckend in beide Richtungen für Fernstrecken und Ballungsräume.

Hohes Staupotenzial herrscht auch auf Urlaubsrouten im Ausland, etwa an Alpenpässen in Österreich und der Schweiz oder auf den Zubringerstraßen zur Mittelmeerküste. Zum Rückreiseverkehr kommt auch noch ein reger Ausflugsverkehr in dafür bekannte Regionen wie die deutschen Küsten oder auch den Alpenraum.

Ausweichrouten in Österreich oft gesperrt

Die Stauwarnung des ADAC gilt unter anderem für die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee, die Ballungsräume rund um Berlin und Hamburg sowie Teile der wichtigen Autobahnen 3, 7 und 9. In Österreich ist demnach wegen der Sperrung von Ausweichrouten auf der Inntal-, der Tauern- und der Brennerautobahn mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Auch die Autobahngrenzübergänge zwischen Deutschland und Österreich gelten als besonders staugefährdet. Mit Wartezeiten müssen heimkehrende Urlauber demnach an den bayerischen Grenzübergängen an A3, A8 und A93 rechnen.

Auch in Richtung Süden kann es abermals voll werden

Laut ADAC sollten Urlauber ihre Reise, wenn möglich, schon unter Woche antreten. Die besten Reisetage seien Dienstag und Mittwoch. In Richtung der Urlaubsgebiete sei dabei allgemein weniger mit Staus zu rechnen, weil vergleichsweise wenige Menschen jetzt noch in die Ferien aufbrechen.

Dennoch könnte es laut ADAC unter anderem auf klassischen Urlauberrouten wie dem Fernpass und der Brennerautobahn in Österreich sowie auf der Gotthard-Route in der Schweiz noch einmal voll werden.

