Söder eröffnet Straubinger Gäubodenvolksfest

Das Straubinger Gäubodenvolksfest ist am Samstag offizielle eröffnet worden. Die Festrede hielt Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Straubing als "Hauptstadt von Bayern"

Er beschrieb Straubing als eine der erfolgreichsten Regionen Bayerns und bezeichnete Straubing am Samstag mit der Eröffnung des Gäubodenvolksfests als "Hauptstadt von Bayern". In seiner Rede sprach sich Söder unter anderem für die Ansiedlung des geplanten BMW-Werks im Gäuboden aus. Er machte sich für das Handwerk stark und versprach einen Abbau der Bürokratie.

Zusätzlich plädierte er für mehr Unterstützung für den ländlichen Raum und betonte, dass Bauern stärker reguliert werden würden, als Atomkraftwerke. Er fordere deshalb einen Abbau der Auflagen für die Landwirtschaft.

Söder eröffnete damit bereits zum dritten Mal das Straubinger Gäubodenvolksfest. Das erste Mal war 2015 als damaliger Finanzminister und 2018 dann als Ministerpräsident.

Die Wünsche des Oberbürgermeisters an den Ministerpräsidenten

Wie in jedem Jahr wurden auch in der diesjährigen Rege von Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) Wünsche der Stadt an Festredner Söder herangetragen. Der erste richtete sich an den Flugplatz Wallmühle in Straubing. Hier forderte Pannermayr durch eine Studie die Prüfung, ob nachhaltige Flugkraftstoffe vor Ort hergestellt werden können. Fällt die Studie positiv aus, hätte er auch gerne die Realisierung des Projekts.

Ein weiterer Wunsch des Oberbürgermeisters an den Ministerpräsidenten waren 1,5 Millionen Euro Zuschuss für den Bau eines Handwerkshauses in Straubing. Das Handwerkshaus soll laut Pannermayr dafür da sein, Berufsanfängern die Möglichkeit zu bieten, sich zu Beginn ihrer Karriere weiterentwickeln zu können. Außerdem wünschte sich Pannermayr die Weiterentwicklung des Straubinger Hafens sowie eine dauerhafte Förderung für das internationale Straubinger Musikfestival "Bluval" in Höhe von 100.000 Euro.

Söder versichert Unterstützung

Die Antworten des Ministerpräsidenten auf die Wünsche fielen überwiegend positiv aus: Er versicherte die dauerhafte Unterstützung des "Bluval"-Festivals, sprach sich für die Machbarkeitsstudie zu synthetischen Kraftstoffen und auch für die 1,5-Millionen-Euro-Förderung für das Handwerkshaus aus.

Söder gab in seiner Rede dann selbst einen Wunsch an die Volksfestbesucher ab: Der bayerische Optimismus, der in Straubing herrsche, soll gegen den "Frust des Bundes" anhalten.