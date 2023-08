Nach Raserunfall mit 14 Verletzten wurde Haftbefehl erlassen

Nach einem Unfall mit 14 Verletzten und zehn beschädigten Fahrzeugen muss sich ein 28-Jähriger wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens verantworten.

Verdacht auf illegales Autorennen

Ein 28-Jähriger sei am Freitagabend am Steuer eines gemieteten Sportwagens im Stadtteil Deutz ungebremst an einer roten Ampel in haltende Fahrzeuge gerast, erklärte die Polizei am Samstag.

Der Unfallverursacher sei festgenommen worden. Staatsanwaltschaft und Polizei gaben am Abend bekannt, dass "wegen des dringenden Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens" Haftbefehl gegen den Mann erlassen wurde.

Trümmerteile in weitem Umkreis verstreut

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie zehn Pkw "ineinander geschoben, teilweise auch aufeinander gestapelt" vor, hatte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Das Auto des Unfallverursachers hob ab und blieb auf dem Dach eines Kleinwagens liegen, präzisierte die Polizei später. "Zahlreiche weitere Autos wurden bei der Kollision ineinandergeschoben und verkeilt."

Insgesamt 14 Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer des Sportwagens sowie die 30-jährige Fahrerin des Kleinwagens blieben in stationärer Behandlung. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug des Unfallverursachers sowie drei Mobiltelefone und ließ im Krankenhaus eine Blutprobe des Mannes entnehmen.