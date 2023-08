Zivilisten bei der Bundeswehr: "Ein Fehler kann tödlich sein"

Für die meisten heute ist Schießen mit scharfer Munition Neuland. Vergangene Woche haben sie bereits echte Waffen in der Hand gehalten, allerdings bei einer Übung im Schießsimulator. Nun stehen Anton und Ramona mit einer P8 im Schießstand und folgen den Anweisungen ihres Betreuers. Zunächst müssen sie aus einer Entfernung von 5, dann von 10, 15 und 20 Metern die Figuren auf den Schießscheiben im Brustbereich treffen.

Ukraine-Krieg Grund für Wunsch nach Verteidigung?

Laut Bundesverteidigungsministerium sind bis Ende Juni über ein seit 2018 laufendes Programm knapp 930 ungediente Frauen und Männer in die Reserve eingetreten. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland hat sich die Zahl der Interessenten 2023 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt: auf 482 Zivilisten in diesem Jahr. Auch das Interesse an der ASSA-Ausbildung beim Regionalstab Ost in Bayern ist immens gestiegen. Zwar sind die Männer in der Überzahl, doch auch Frauen interessieren sich zunehmend für die Reserve.

Oberstleutnant Volker Müller, stellvertretender Kommandeur des Regionalstabs für territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Bogen, meint, ein Umdenken in der Gesellschaft erkennen zu können: "Meiner Meinung nach liegt es zum einen daran, dass die Bundeswehr insgesamt seit Corona wieder mehr in den Fokus gerückt ist, dass wir auch bei anderen Tätigkeiten eben präsenter waren. Und natürlich liegt es auch daran, dass seit gut eineinhalb Jahren die Bundeswehr im Rahmen der sicherheits- und außenpolitischen Debatte wieder mehr in den Fokus gerückt ist."

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Frage nach der Verteidigungsfähigkeit in Deutschland neu gestellt. Ob der Ukraine-Krieg bei der Entscheidung vieler für die Reserve tatsächlich eine Rolle spielt oder vielleicht nur den letzten Anstoß gegeben hat, ist schwer zu sagen.

Wer eine Reservistenausbildung abgeschlossen hat, wird anschließend regelmäßig zu Wehrübungen eingezogen. Im Ernstfall würden die Reservisten zum Beispiel kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Flughäfen bewachen oder Verwundete transportieren. Aber auch im Friedensfall kommen sie zum Einsatz: Bei Katastrophen wie etwa Überschwemmungen befüllen sie Sandsäcke, sichern Dämme. In den Heimatschutzkompanien nehmen sie auch an großen, internationalen Luftwaffenübungen wie etwa der Air Defender 23 teil.

Motivation: Heimat verteidigen

Anton hat sich für die Ausbildungseinheit bei seinem Arbeitgeber für eine längere Zeit freistellen lassen. Seine Entscheidung für die Reserve habe mit dem aktuellen Weltgeschehen nichts zu tun, sagt er. "Ich finde es halt einfach total toll, dass ich 54 Jahre in einem Land leben durfte, wo ich in Freiheit leben kann. Ich habe 54 Jahre im Frieden gelebt und wollte einfach wieder etwas zurückgeben an mein Land." Denn zu diesem Frieden hat aus seiner Sicht auch die Deutsche Bundeswehr beigetragen. Seine Heimat zu verteidigen, notfalls eben mit der Waffe, sieht der Niederbayer als wichtigen, gesellschaftlichen Beitrag.

Vom Verwaltungsbeamten über den Manager bis zur Ärztin

Die Gründe für die Entscheidung von Ungedienten, sich als Reservisten ausbilden zu lassen, sind nach Einschätzung von Fabian Forster, Vorsitzender der Landesgruppe Bayern des Reservistenverbands der Deutschen Bundeswehr, so individuell und vielfältig wie die Hintergründe derer, die sich für die Reserve interessieren: "Die kommen aus den unterschiedlichsten Berufen, vom Verwaltungsbeamten bis hin zu einem zu einer Führungskraft in einem großen Unternehmen", sagt Forster. "Ärzte, Anwälte, Lkw-Fahrer – also die Reserve ist was für jedes Alter und jede Berufsgruppe."

Der Reservistenverband konnte allein im vergangenen Jahr in Bayern über tausend neue Mitglieder gewinnen. Dieses Jahr sind es auch bereits über 800 – diese Zahlen liegen sogar schon leicht über dem Vor-Corona-Niveau.