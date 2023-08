Mehrere Polizeieinsätze am ersten Gäubodenvolksfest-Wochenende

Seit vergangenem Freitag findet in Straubing wieder das Gäubodenvolksfest statt und die Polizei musste am ersten Fest-Wochenende bereits einige Male ausrücken. Das Wetter hat gepasst, das Gäubodenvolksfest wurde gut besucht, die Zelte waren sehr gut gefüllt - und wo viele Menschen und Alkohol aufeinandertreffen, passieren Straftaten, bilanzierte am Sonntagnachmittag ein Polizeisprecher das erste Fest-Wochenende.

Anzeigen wegen sexueller Belästigung

Drei Frauen, darunter ein 15-jähriges Mädchen, wurden sexuell belästigt. Das Mädchen sei ohne ihr Einverständnis in einem Festzelt von einem 56-Jährigen geküsst worden. In allen drei Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Des Weiteren kam es zu mehreren Fällen von Körperverletzungen, Diebstählen und auch mehrere alkoholisierte Auto-, Rad- und E-Scooter-Fahrer mussten aus dem Verkehr gezogen werden. Sie alle erwarten jetzt Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Trotz des großen Besucherandrangs hielten sich die Straftaten in Grenzen, so der Polizeisprecher.

Söder eröffnete Gäubodenvolksfest offiziell

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Samstag in Straubing die sogenannte fünfte Jahreszeit offiziell eröffnet. Für die Straubinger hatte der Ministerpräsident einige gute Nachrichten dabei. So sagte er zu, dass der Freistaat unter anderem eine Machbarkeitsstudie zur Forschung an synthetischen Kraftstoffen fördern, das Musikfestival "Bluval" jährlich finanziell unterstützen sowie Fördermittel für die Errichtung eines Handwerkerhauses bereitstellen werde.

Über eine Million Besucher werden erwartet

Das Gäubodenvolksfest gehört zu den größten Volksfesten in Bayern. 2022 waren nach offizieller Zählung etwa 1,3 Millionen Festbesucher in die Stadt mit den knapp 50.000 Einwohnern gekommen. Beim letzten Volksfest vor der Pandemie 2019 waren es noch etwa 1,45 Millionen. Auf dem Festgelände gibt es sieben Bierzelte mit insgesamt rund 27.500 Sitzplätzen und einen Vergnügungspark.

Das Straubinger Gäubodenvolksfest findet bis zum 21. 08. statt, parallel zum Gäubodenvolksfest findet vom 12. bis zum 20. August neben dem Festgelände die Ostbayernschau statt.