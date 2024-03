Fridays for Future und Verdi fordern Verkehrswende

Bei Kundgebungen in München, Nürnberg, Regensburg oder Würzburg, aber auch in kleinen Städten wie Vilsbiburg haben am Freitag Hunderte Menschen in Bayern einen besseren öffentlichen Nahverkehr gefordert. In 15 Städten sollten Demonstrationen stattfinden. Dazu aufgerufen hatten die Klimaaktivisten von "Fridays for Future" und die Gewerkschaft Verdi. Unter dem Motto "Wir fahren zusammen" fanden heute bundesweit Aktionen statt.

Nürnberg: Bessere Bezahlung für Bus- und Bahnfahrer gefordert

In Nürnberg nahmen laut Polizei mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Klimastreik teil. "Fridays for Future" zählte mindestens 600 Demonstranten. Gemeinsam zogen sie durch die Nürnberger Innenstadt. Die Klimaaktivisten und Verdi hätten ein gemeinsames Ziel, betont Gewerkschaftssekretär Michael Batog in Nürnberg, nämlich den Ausbau des ÖPNV. "Dies gelingt nur mit einer anständigen Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten", so Batog.

Kaum Zeit für die Toilette

Die Situation für die Fahrer im ÖPNV sei mehr als angespannt, berichtet Kerstin Gelsheimer, die seit 32 Jahren Straßenbahn fährt. "Dienste beginnen um 4 oder 5 Uhr morgens, dann fährt man vier Stunden in der Rushhour, hat sechs Stunden Pause, um dann wieder hinter dem Steuer zu sitzen", klagt sie. "Außerdem werden die Wendezeiten an den Endstationen immer weniger, oft ist kaum Zeit, auf die Toilette zu gehen." Die Situation werde durch den Personalmangel verschärft, betont Gewerkschaftssekretär Michael Batog. Die Folge: Linien müssen ausgedünnt werden.

Verkehrsbetriebe brauchen neues Personal

Doch neues Personal zu gewinnen sei schwer. Die VAG in Nürnberg habe ein massives Rekrutierungsproblem, so Batog. "Wenn sich in den nächsten fünf, zehn Jahren nicht gewaltig etwas tut, dann bricht das System zusammen, weil kein Personal da ist", sagt Gelsheimer. Denn in den kommenden Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand – auch bei der VAG fehlt dann mehr und mehr Personal. Dabei brauche es einen gut ausgebauten und zuverlässigen ÖPNV, um die Klimaziele zu erreichen. Vor allem das Umland solle besser an die Metropolen angebunden werden, damit weniger Menschen auf das Auto angewiesen sind, um etwa in die Arbeit zu kommen, betont Clemens Häusler von "Fridays for Future Nürnberg".