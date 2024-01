Die viele Hürden auf dem Weg zur Stadt-Umland-Bahn

Die neue Verkehrsachse der Stadt-Umland-Bahn durch die Innenstadt bringe weitere Vorteile, sagt Janik. "Damit verbinden wir Unternehmen, Wohnorte, Universitäten und die Innenstadt." Die StUB und ein leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehr seien essenziell wichtig für die Stadt und die Region. "Ich kenne keinen Vorschlag, der auch nur in die Nähe dessen kommt, eine ähnliche Wirkung für die Stadt zu entfalten, wie das Projekt Stadt-Umland-Bahn."

Pendler-Parkhaus mit Autobahn-Anschluss

Wiesen und Äcker zwischen Erlangen und Herzogenaurach, im Hintergrund ist die Zentrale des Sportartikelherstellers Adidas zu sehen. Hier soll die Haltestelle Haundorf gebaut werden, der nächste Problempunkt auf der Strecke. Hier kreuzt die StUB die Autobahn Nürnberg - Würzburg. In der Nähe des Rastplatzes Aurach ist ein Pendler-Parkhaus geplant. Es ist modular aufgebaut und bietet in der letzten Ausbaustufe bis zu 800 Stellplätze. Ein Pilotprojekt und in dieser Form einzigartig in Deutschland, sagt Planer Stefan Opheys. "Der Gag ist, dass man von der Autobahn an die StUB fährt, ohne die Autobahn zu verlassen." Denn das Parkhaus hat keinen Anschluss an überörtliche Straßen, nur an die Autobahn.