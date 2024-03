Stadt-Umland-Bahn: Entscheidung liegt jetzt bei Erlanger Bürgern

Soll die Stadt-Umland-Bahn (StUB) durch Erlangen so gebaut werden, wie aktuell geplant, oder nicht? Darüber entscheiden die Erlanger Bürger am 9. Juni gleichzeitig mit der Europawahl. Mit großer Mehrheit hat der Erlanger Stadtrat am Donnerstagabend das Ratsbegehren zur StUB auf den Weg gebracht.

Hitzige Debatte im Stadtrat zur Stadt-Umland-Bahn

Vor der Entscheidung entzündete sich im Erlanger Stadtrat eine lange und zum Teil hitzige Debatte, die zeigt, dass die Abstimmung zum größten Straßenbahnprojekt Deutschlands knapp ausfallen könnte. Die Stadt-Umland-Bahn soll die Städte Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach verbinden. Geschätzte Kosten: 730 Millionen Euro.

Zu hohe Kosten und ein Eingriff in die Natur

Die Erlanger CSU, Freie Wählergemeinschaft und AfD lehnen die StUB ab – zu teuer lautet das Hauptargument. Die FDP steht dem Projekt ebenfalls skeptisch gegenüber. Unter anderem, weil die lange Bauzeit problematisch für den Einzelhandel entlang der Trasse werden könnte. Der ÖDP und der Erlanger Linken ist vor allem der geplante Trassenverlauf über die Regnitz und Wiesengrund ein Dorn im Auge. Denn die Planungen sehen eine weitere Brücke vor, die die Natur durchschneiden würde. Auch eine Bürgerinitiative macht dagegen mobil.

Standortvorteil Stadt-Umland-Bahn

Klar für die Stadt-Umland-Bahn spricht sich die SPD, Grüne Liste und Klimaliste aus. Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) betonte in der Sitzung die Vorteile der Stadt-Umland-Bahn: Erlangen brauche die StUB, um die Pendlerströme zu bewältigen. Außerdem sei solch ein Infrastrukturprojekt ein Standortvorteil. Auch die Friedrich-Alexander-Universität und Siemens, der größte Arbeitgeber in der Stadt, sprechen sich für die Straßenbahn aus. Nicht zuletzt sei solch ein Projekt auf lange Sicht auch wichtig für den Klimaschutz.

Nächstes Großprojekt in Franken vor dem Aus?

Stimmen die Erlanger mit Ja, kann das Projekt Stadt-Umland-Bahn weitergehen. Voraussichtlich 2031 könnten dann Straßenbahnen auf dem ersten Abschnitt in Richtung Erlangen fahren. Bis 2034 soll die gesamte Strecke fertig werden. Stimmen die Erlanger mit Nein, dann steht das nächste Großprojekt in Franken vor dem Aus. Im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bahn erst ihre Pläne für ein ICE-Werk im Großraum Nürnberg fallengelassen.