Armband zum Schutz vor K.O.-Tropfen: Sinnvoll oder nicht?

An einem Donnerstagabend vor elf Jahren erlebt die damals 30-jährige Nina Fuchs in einem Münchner Club etwas, was ihr ganzes Leben verändern wird. Sie bekommt K.O.-Tropfen in ihr Getränk. "Ich hatte einen sehr langen Filmriss. Meine ersten Erinnerungsfetzen setzen erst in der Mitte der Vergewaltigung wieder ein. Es waren zwei fremde Männer bei mir, bei denen ich bis heute nicht weiß, wie der Kontakt zustande gekommen ist", erzählt sie BR24. Nina Fuchs geht deswegen am nächsten Tag zur Polizei und erstattet Anzeige. Doch die K.O.-Tropfen sind nicht mehr nachweisbar. Und: Obwohl einer der Täter aufgrund von DNA-Spuren Jahre später identifiziert werden konnte, wird ihr Fall eingestellt.