Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Home Icon > Ukraine-Ticker: Selenskyj spricht von kleinen Fortschritten

Ukraine-Ticker: Selenskyj spricht von kleinen Fortschritten

Die Ukraine kommt bei ihrer Offensive offenbar in kleinen Schritten voran. Das sagte Präsident Selenskyj in einer Ansprache. In Odessa ist ein ziviles Schiff unter Beschuss geraten. Diese und weitere News im Ticker.