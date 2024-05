Europawahl: Briefwahl-Rekord in Niederbayern und der Oberpfalz

In den großen Städten Niederbayerns und der Oberpfalz übertrifft bereits jetzt die Nachfrage nach Briefwahlunterlagen den gesamten Anteil an Briefwählern bei der Europawahl 2019. Das ergab eine Umfrage des BR. Das stützt auch die Hoffnung, dass die Wahlbeteiligung am 9. Juni in Bayern nicht unter die Marke von 2019 fällt. Damals gab knapp über 60 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern ihre Stimme ab.

Regensburg und Amberg mit neuem Rekord

Am deutlichsten sind die Zahlen in Regensburg. Dort wurden bis Montag 31.052 Briefwahlunterlagen angefordert, berichtete eine Sprecherin der Stadt. Das sind bereits jetzt mehr als die Gesamtzahl der Briefwähler 2019 (25.371). Die Zahlen in Regensburg sind etwas verzerrt, weil in der Stadt rund 10.000 Menschen mehr wahlberechtigt sind als vor fünf Jahren. Insgesamt sind es heuer rund 116.500 Wahlberechtigte.

Ein Sprecher der Stadt Amberg schätzt, dass heuer etwa ein Drittel mehr Wähler ihre Stimme per Brief abgeben als 2019. Bisher hat die Stadt rund 7.800 Briefwahlunterlagen zugestellt. Insgesamt gaben vor fünf Jahren in Amberg gut 6.200 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme per Brief.

Auch mehr Briefwähler in Landshut, Passau und Straubing

In Niederbayerns Bezirkshauptstadt Landshut sind bis Montag nach Angaben der Stadt fast 14.000 Briefwahlstimmen eingegangen. Insgesamt hatten 2019 rund 11.000 Landshuterinnen und Landshuter per Brief abgestimmt.

In Passau haben rund 11.600 Bürgerinnen und Bürger Briefwahl beantragt. 2019 wurden insgesamt 10.339 Stimmen per Brief abgegeben. In Straubing meldet die Stadt bisher über 8.600 Briefwahlanträge. Vor fünf Jahren stimmten hier knapp 7.000 Bürgerinnen und Bürger per Brief ab.