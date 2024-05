Deutsche Waffen gegen Ziele in Russland? Scholz bleibt bei Nein

Bundesregierung bleibt beim Nein

Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung ihre Haltung in dieser Frage ändert, gibt es nicht. Regierungssprecher Hebestreit verwies auf Vereinbarungen mit der Ukraine, die den Einsatz gelieferter deutscher Waffen regeln. Der Inhalt dieser Vereinbarungen sei vertraulich, so Hebestreit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Wochenende Forderungen nach einer Freigabe für den Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in Russland eine Absage erteilt und auf eine mögliche Eskalationsgefahr verwiesen.

Dieses Risiko hält der Militärexperte Gressel für beherrschbar. Die Ukraine könne dazu verpflichtet werden, jeden entsprechenden Einsatz mit dem Land abzusprechen, das das Waffensystem an die Ukraine geliefert hat. Davon ist Gressel überzeugt. Durch solche Einzelfallentscheidungen hätte dann zum Beispiel die Bundesregierung "immer noch Einfluss auf den Prozess."

Damit, dass die Regierung in Berlin ihre Position in absehbarer Zeit ändert und grünes Licht für ukrainische Angriffe auf russisches Staatsgebiet mit deutschen Waffensystemen gibt, rechnet Militärexperte Gressel aber nicht. Der Kanzler werde bei diesem Thema "aus wahlkampftaktischen Gründen" bei seinem Nein bleiben, glaubt Gressel.