Isar 2: Wackelt die AKW-Abschaltung bis Jahresende doch noch?

Betreibergesellschaft "genervt" von der Diskussion?

Die Betreibergesellschaft PreussenElektra erklärte auf Nachfrage des BR, die "immer neuen Vorschläge zu diesem Thema" nicht weiter kommentieren zu wollen. Ein Weiterbetrieb von Isar 2 bei Landshut sei unter gewissen Voraussetzungen möglich, hierfür brauche es aber ausreichend Vorlauf. Die Bundespolitik habe mehrfach deutlich gemacht, auf diese Option nicht zurückgreifen zu wollen. An dieser Sachlage habe sich nichts verändert, so ein Sprecher von PreussenElektra.

Die Betreibergesellschaft stellt sich weiter den 2011 beschlossenen Atomausstieg zum Ende des Jahres ein, heißt es.

Söder seit Ukraine-Krieg für Verlängerung der Atomkraft

Bereits Anfang März – kurz nach Ausbruch des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine – erklärte Markus Söder seine Bedenken und forderte den kurzfristigen Ausstieg vom Ausstieg. Um die Energiesicherheit angesichts des Kriegs zu gewährleisten, sollten die Kernkraftwerke in Deutschland drei bis fünf Jahre länger am Netz bleiben, so der Ministerpräsident. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte damals in der ARD, sein Ministerium habe eine Verlängerung der Laufzeiten geprüft, sei aber zu dem Ergebnis gekommen, dass sich diese kurzfristig nicht umsetzen ließe.