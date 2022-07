Bundestag beschließt massiven Ökostrom-Ausbau

Die Energiewende in Deutschland nimmt Fahrt auf. Am Donnerstagvormittag hat der Bundestag ein Gesetzespaket zum Ausbau der erneuerbaren Energien, das sogenannte Osterpaket, beschlossen. Das Parlament entschied mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen, dass der Anteil von Wind-, Solar- und Wasserkraft bis 2030 auf 80 Prozent des Stromverbrauchs steigen soll - derzeit liegt er knapp unter 50 Prozent. Die Gesetzesvorhaben müssen noch den Bundesrat passieren.

Habeck rechnet mit Vorgängerregierung ab

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnete bei der abschließenden Beratungen mit der Politik der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ab. "Wenn man sich vor Eisbergen fotografieren lässt, aber vergisst, dass Eisberge schmelzen. Wenn man klimapolitische Beschlüsse fasst, sie aber nicht mit Maßnahmen hinterlegt, dann lässt man Deutschland im Regen stehen", sagte Habeck zu Beginn der Debatte.

Er führte aus: "Und das haben wir in der Vergangenheit erlebt: immer größere Abhängigkeit von russischen fossilen Energien, mangelnde Diversifizierung, Nichteinhaltung der klimapolitischen Ziele, schleppender, ja zusammengebrochener Ausbau der erneuerbaren Energien."

Union kritisiert Energie-Gesetzespaket der Ampel

Habeck reagierte damit nach eigenen Worten auf Vorwürfe des "Oppositionsführers". Unions-Fraktionsführer Friedrich Merz hatte Teile des Gesetzespakets am Donnerstag als "Schönwetterpolitik" bezeichnet, am Freitag meldete er sich bei der Debatte nicht zu Wort. Habeck sprach hingegen vom "größten Gesetzespaket im Energiebereich der letzten Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte". Der CDU-Energiepolitiker Andreas Jung sprach von einem Paket der verpassten Chancen. Habeck habe nicht den Dialog mit der Union gesucht und auch keinen Runden Tisch mit den Ländern organisiert. Stattdessen regiere die Ampel nun von oben durch.

Mehr Strom aus Wind und Sonne

Das Bundeswirtschaftsministerium unter Habeck hatte die Gesetze erarbeitet, die den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland stark beschleunigen sollen. Ökostrom aus Wind und Sonne spielt eine Schlüsselrolle in der Strategie der Bundesregierung. Es wird nun gesetzlich festgelegt, dass erneuerbare Energien im "überragenden öffentlichen Interesse" liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen sollen. Das soll Genehmigungsverfahren beschleunigen und Gerichtsverfahren erleichtern. Geregelt wird in dem Paket auch die Vereinbarkeit von Windkraft mit dem Artenschutz.

Bayern bekommt feste Quote für Windkraft

Um den Ausbau der Windkraft zu beschleunigen, sieht das "Wind-an-Land-Gesetz" außerdem vor, dass die Bundesländer feste Anteile ihrer Fläche als Vorranggebiete für Windräder zur Verfügung stellen sollen. Für die einzelnen Länder gelten unterschiedliche Ziele, weil es unterschiedliche Voraussetzungen für den Ausbau der Windenergie gibt. Für Bayern beträgt diese Quote bis Ende 2026 1,1 Prozent der Landesfläche, bis Ende 2032 1,8 Prozent der Fläche. Die bayerische Staatsregierung hat angekündigt, diese Vorgaben zu erfüllen. Dazu müssen die 18 regionalen Planungsverbände im Freistaat nun Flächen für Windkraft identifizieren.

Am Donnerstagabend wird im Bundestag noch die Energiekrise gesondert behandelt. Dann wird über den Gesetzentwurf der Regierung zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor im Fall einer drohenden Gasmangellage debattiert und abgestimmt.