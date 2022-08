Faktenfuchs: Brennstoffzellen im E-Auto sinnvoller als Akkus?

Grüner Wasserstoff ist vielerorts vonnöten

Das, was an zusätzlichem Ökostrom nötig wäre, wenn man bei Pkw im großen Maßstab auf Brennstoffzellen statt auf Batterien setzen würde, das braucht man im Moment dringend an anderer Stelle - auch, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Der soll einerseits dabei helfen, unabhängig vom russischen Erdgas zu werden.

Andererseits wird er im Rahmen der Energiewende für unterschiedliche Aufgaben benötigt. Die Anwendungsszenarien reichen von der Strom- und Wärmeversorgung über die chemische Industrie und die Stahlproduktion - bis hin zu großen Schiffen und Flugzeugen. Sie sollen in Zukunft Wasserstoff beziehungsweise wasserstoffbasierte Treibstoffe tanken, weil batterieelektrische Lösungen aus Gewichtsgründen nicht infrage kommen. Da aber derzeit, wie erwähnt, keine größeren Mengen an grünem Wasserstoff zur Verfügung stehen, ist die zweckmäßige Verteilung noch ein schwieriger Punkt.

Doch für die Entscheidung, ob Brennstoffzellen oder Batterien im Elektroauto sinnvoller sind, muss man weitere Kriterien berücksichtigen.

Wie klimafreundlich ist die Batterieherstellung?

Für die Befürworter der Brennstoffzelle ist oft ein wichtiges Argument in der Diskussion, dass die Antriebsbatterien bei der Herstellung einen sehr großen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Entsprechende Zahlen hat unter anderem der ADAC in einer Untersuchung aus dem Jahr 2018 verwendet.

Der Automobilclub kam zu dem Ergebnis, dass große Elektrofahrzeuge mit entsprechend großen Batterien besonders im Vergleich zu Dieselfahrzeugen schlecht abschneiden, sobald man die Klimabilanz über den gesamten Lebenszyklus des Autos betrachtet. Umso mehr, wenn diese Fahrzeuge mit einem Strommix geladen werden, der noch auf einem relativ großen Anteil fossiler Brennstoffe basiert. Nach der Veröffentlichung kritisierte unter anderem das Umweltbundesamt, dass der ADAC bei seiner Analyse veraltete Daten verwendet habe. Der Automobilclub gab für das darauffolgende Jahr eine neue Studie in Auftrag.

Aktuellere Untersuchungen, etwa von Agora Verkehrswende (2019), vom ICCT und von BloombergNEF (beide 2021), zeichnen ein deutlich anderes Bild als die ursprüngliche ADAC-Ökobilanz.

Gute CO2-Bilanz der batterieelektrischen Autos

Eine der jüngsten Analysen stammt von Johannes Buberger, der an der Universität der Bundeswehr München arbeitet. In einer Studie, die Anfang 2022 veröffentlicht wurde, hat er gemeinsam mit anderen Forschern ermittelt, wie viel Treibhausgas die unterschiedlichen, kommerziell erhältlichen Pkw-Modelle im Laufe ihres Lebens jeweils ausstoßen. Das fängt an bei der Förderung der Rohstoffe, geht über die Herstellung aller Komponenten und den Betrieb der Fahrzeuge bis hin zum Recycling beziehungsweise bis zu ihrer Entsorgung.

"Das Fazit der Studie ist, dass – Stand heute – batterieelektrische Fahrzeuge mit Abstand die geringsten CO2-Emissionen über die gesamte Lebensdauer emittieren. Und zwar auch schon, wenn man sie mit dem ganz normalen Strommix in Deutschland betreibt, der zum Teil auch noch fossil ist", sagt Buberger. Das gelte besonders im Vergleich mit konventionellen Antriebsarten, in geringerem Maße aber auch für Brennstoffzellenfahrzeuge.

Auch beim grünen Wasserstoff fallen Emissionen an

Doch wenn man Brennstoffzellenfahrzeuge ausschließlich mit grünem Wasserstoff betankt und batterieelektrische Fahrzeuge mit Strom rein aus erneuerbaren Quellen lädt, gebe es keinen großen Unterschied mehr, erläutert der Forscher im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Denn Brennstoffzellenfahrzeuge starten mit einem Vorteil ins Autoleben: Sie benötigen nur eine vergleichsweise kleine und leichte Batterie mit geringer Speicherkapazität. Das schlage sich spürbar in der Gesamtbilanz nieder.

Besonders in Asien sei die Batterieherstellung auch heute noch oft mit hohen Treibhausgas-Emissionen verbunden. Die wesentlich kleinere Batterie in einem Brennstoffzellenauto wirke sich deshalb deutlich auf den CO2-Fußabdruck aus. "Die initialen Emissionen bei der Produktion sind beim Wasserstofffahrzeug geringer", beschreibt Buberger. "Allerdings braucht man natürlich dreimal so viel grünen Strom, der auch CO2 produziert, aber halt in geringem Maße, so dass man am Ende des Fahrzeuglebenszyklus' wahrscheinlich auf eine ähnliche Größenordnung an CO2-Emissionen kommt."

Dass der Strom "grün" ist, heißt nämlich nicht, dass bei seiner Produktion gar keine Treibhausgase freigesetzt wurden. Emissionen, die zum Beispiel beim Bau der Photovoltaikanlagen und Windräder entstehen, sind deshalb über den Stromverbrauch in die Studie mit eingeflossen.