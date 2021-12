Faktenfuchs: Weniger Waldrodung für Windräder als behauptet

Wie viel einzelne Bäume pro Windrad abgeholzt werden, wird nicht erhoben - und Schätzungen sind sehr ungenau. Laut Gudula Lermer, Vorsitzende des Deutschen Forstvereins, und Michael Suda von der TUM stehen auf einem Hektar Nadelwald 100 bis 200 Bäume, bei altem Laubbaum-Bestand sind es 50 bis 100 Bäume. Von jungen, frisch gepflanzten Bäumen stehen oft mehrere Tausend auf einem Hektar. Wie viel Bäume pro Windrad gerodet werden müssen, kann also sehr unterschiedlich sein.

Die Menge an Bäumen, die für eine Windanlage abgeholzt werden muss, falle laut Lermer nicht weiter ins Gewicht. Sie spricht von einem "sehr geringen Eingriff in den Wald" - es sei beispielsweise nicht mehr, als für manche Holzlagerplätze benötigt werde. Der Flächenverbrauch für Wanderparkplätze oder andere Infrastruktur sei höher, sagt sie.

Auch Forstwissenschaftler Michael Suda sagt, die "kleinen Patches" von weniger als einem halben Hektar hätten einen geringen Einfluss auf den Wald - auch wenn es sich bei einem Windpark um beispielsweise 15 solcher Flächen in einem Wald handelt. Als Voraussetzung sieht er, dass die Flächen anderswo ausgeglichen und aufgeforstet werden. Henrik te Heesen, Professor für Umweltplanung und Umwelttechnik an der Hochschule Trier, spricht ebenfalls von nur "punktuellen" Eingriffen in den Wald.

Laut Volker Quaschnig, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, gliedere sich die Windkraft im Forst in die normale Nutzung ein, wo sowieso schon größere Eingriffe stattfänden. "Die Illusion, dass Windräder in jahrhundertelang gewachsenen Naturwald gebaut werden, stimmt nicht", sagt er. Windräder stehen normalerweise in Nutzwald, in Naturschutzgebieten sind sie nicht erlaubt.

Wie viel Wald wurde für Windräder gerodet?

Laut der FA Wind standen Ende 2020 knapp 2.100 Windenergieanlagen im Wald in Deutschland.

Diese Windräder brauchen laut Bundesverband Windenergie knapp 960 Hektar Fläche dauerhaft - berechnet aus dem durchschnittlichen Flächenverbrauch von 0,46 Hektar pro Windrad. Der Großteil davon wurde gerodet. Zusätzlich wurden gut 830 Hektar Wald vorübergehend gerodet und wurden beziehungsweise werden wieder aufgeforstet.

Insgesamt sind in Deutschland laut Bundeswaldinventur 11,4 Millionen Hektar bewaldet, etwa ein Drittel der Bundesfläche. Anteilig wurde bisher also unter 0,01 Prozent des Waldes in Deutschland dauerhaft für Windräder gerodet - und woanders wieder aufgeforstet.

Der Großteil der Windräder in Deutschland steht im sogenannten Offenland, also zum Beispiel auf Feldern oder Wiese. Laut dem Jahresbericht von WindGuard standen Ende 2020 bundesweit insgesamt 29.608 Anlagen an Land - die Windräder im Wald machen aktuell also etwa sieben Prozent davon aus. Auf See sind es übrigens wesentlich weniger: Laut WindGuard standen Ende 2020 1.501 Windräder Offshore.

Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass die Zahlen dieser verschiedenen Erhebungen voneinander und auch von der Realität abweichen können, weil die Datengrundlage nicht komplett verlässlich ist. Ein Grund ist laut Marie-Luise Plappert vom Fachgebiet Erneuerbare Energien des Umweltbundesamts: Der Rückbau von Windrädern werde nicht zu 100 Prozent erfasst. Eigentlich seien Eigentümer verpflichtet zu melden, wenn sie ein Windrad wieder abbauen. Weil es aber keine Konsequenzen gibt, wenn man das nicht meldet, sind möglicherweise etwas weniger Windräder aktiv als erfasst.

Zwei Prozent der Bundesfläche für Windenergie: Was bedeutet das?

Die zwei Prozent der Bundesfläche, die die neue Regierung laut Koalitionsvertrag für Windenergie ausweisen will, bedeuten nicht, dass diese Fläche komplett mit Windrädern zugepflastert werde, sagt zum Beispiel Volker Quaschnig.

Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz schreibt auf Anfrage des #Faktenfuchs, dass die durch eine Planungsbehörde ausgewiesenen Flächen nicht vollständig durch die Windenergienutzung verbraucht würden, sondern dass der überwiegende Anteil der Flächen weiterhin zum Beispiel für die Land- und Forstwirtschaft zur Verfügung stehe.

In diese geplanten zwei Prozent der Bundesfläche sollen nämlich auch die Abstandsflächen einfließen, die Windräder zum Beispiel zueinander brauchen. Stehen Anlagen zu eng zusammen, können die Anlagen in zweiter Reihe nicht mehr die volle Leistung erbringen. Welche Abstände dabei nötig seien, sei abhängig von der Größe der Anlage und dem Umfang des Rotors, sagt ein Sprecher des Bundesverbands Windenergie. Auf diesen Abstandsflächen können zum Beispiel Bäume problemlos stehen bleiben.

Die je nach Bundesland unterschiedlichen Abstandsregelungen zu Siedlungen - wie in Bayern zum Beispiel die umstrittene 10H-Regel - wurden bei der Kalkulation der Fläche laut Wirtschafts- und Klimaschutzministerium aber nicht berücksichtigt. Die 10H-Regel besagt, dass ein Windrad den zehnfachen Abstand seiner Höhe zu Siedlungen haben soll.

Wesentlich weniger Fläche genutzt als ausgewiesen

Bei dem Flächenziel von zwei Prozent für Windenergie geht es außerdem erst einmal nur darum, dass diese Fläche ausgewiesen werden soll. "Eine Flächenausweisung ist aber kein Selbstläufer und sagt noch nicht, wie viele Anlagen dort tatsächlich gebaut werden", sagt Marie-Luise Plappert vom Umweltbundesamt. Aktuell sind laut der Behörde 0,8 Prozent der Bundesfläche rechtskräftig für Windenergie ausgewiesen - das heißt aber nicht, dass auch wirklich auf dieser gesamten Fläche Windräder stehen. 2017 waren von der damals ausgewiesenen Fläche zum Beispiel gut 42 Prozent frei.

Wegen Höhen- und Abstandsbeschränkungen reduziere sich die geeignete Fläche schon mal von 0,8 auf etwa 0,5 Prozent, sagt Plappert. Davon würden nochmal 20 bis 30 Prozent wegen Artenschutz, Abständen zu Militäranlagen und Luftfahrt wegfallen oder weil die Eigentümer nicht zustimmen. Das Einverständnis ist nämlich noch nicht abgefragt, wenn eine Fläche ausgewiesen wird. Außerdem ist dann noch offen, wie gut die Bedingungen an einem Standort sind und ob sich dafür ein Investor findet.

Deswegen ist laut Paul Lehmann von der Uni Leipzig auch fraglich, ob das Flächenziel von zwei Prozent der Bundesregierung ausreichen wird. "Wenn wir tatsächlich Windenergieanlagen auf zwei Prozent der Fläche wollten, um unseren Energiebedarf zu decken, müssten wir eigentlich viel mehr Fläche ausweisen." Einige Forscher sagen deswegen, es sei sinnvoller, statt Flächen Energiemengen-Ziele festzulegen, die man mit Windkraft erreichen will. Aber laut den Experten ist die Fläche eben das, was für die Politik planbar ist. "Was die Bundesländer steuern können, ist, Fläche bereitzustellen", sagt Lehmann.

Wie viele Windräder sollen im Wald gebaut werden?

Wie viele Windräder tatsächlich auf der Fläche gebaut werden können und wie viele davon im Wald stehen werden, ist noch unklar. Aktuell ist weder bekannt, ob die Bundesregierung ihr Flächenziel überhaupt erreicht und wie viel davon nutzbar ist, noch wie viele Windräder auf die Fläche passen werden.

Die Zahl der Windräder, die für die Stromziele der neuen Bundesregierung aus erneuerbaren Energien erforderlich sei, hänge von vielen Faktoren ab, insbesondere der Anlagentechnik, schreibt eine Sprecherin des Wirtschafts- und Klimaschutz-Ministeriums dem #Faktenfuchs. Im Koalitionsvertrag steht, man richte sich auf einen höheren Strombedarf von 680 bis 750 Terawattstunden brutto im Jahr 2030 aus, der zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen soll. Wie viel Leistung dafür aus der Windkraft kommen soll, wird nicht genauer benannt.

Laut dem Bundesverband Windenergie lassen sich - wenn es keine weiteren Einschränkungen bei der Fläche gäbe - auf zwei Prozent der Bundesfläche bis 2050 200 Gigawatt Leistung installieren, wofür etwa 30.000 zusätzliche Anlagen erforderlich seien. Dafür müsste jedes der insgesamt rund 60.000 Windräder durchschnittlich eine Leistung von über drei Megawatt haben.

Die aktuell aktiven Anlagen in Deutschland haben laut dem Bundesverband Windenergie bisher nur eine Leistung von durchschnittlich je 1,8 Megawatt. Moderne, sehr große Anlagen liegen bereits über fünf Megawatt. Würde man also nur noch solche leistungsstarken Windräder bauen und alte ersetzen, steigt die durchschnittliche Leistung. Dabei muss man aber beachten: "Nicht an jedem Standort, wo heute eine kleine Anlage steht, kann diese durch eine große Anlage ersetzt werden", sagt te Heesen.

Je nach Stromverbrauch zwischen 7.000 und 35.000 neue Windräder nötig

Bei der Frage, wie viele Windräder es künftig braucht, gehen die Schätzungen von Experten weit auseinander - je nachdem, von welchem Strombedarf man in Zukunft ausgeht, wieviel Leistung man aus welcher Energiequelle bekommen will und mit welchen Windrädern man plant.

Von einem niedrigeren Strombedarf als die Bundesregierung geht zum Beispiel eine Studie der Agora Energiewende aus. Bei 620 Terawattstunden Stromverbrauch veranschlagen sie 130 Gigawatt Leistung durch Windkraft an Land. Dafür bräuchte es 37.000 Windräder insgesamt bei einer Leistung von 3,5 Megawatt je Anlage. In einer neueren Untersuchung rechnet Agora, es bräuchte 145 Gigawatt Leistung durch Windkraft an Land - heißt es bräuchte mehr als 41.000 Windräder.

Eine Studie der Akademien der Wissenschaften geht dagegen von einem wesentlich höheren Strombedarf aus als es im Koalitionsvertrag steht, nämlich von 1.000 Terawattstunden bis 2050. Dafür bräuchte es insgesamt 65.000 Windkraftanlagen - also doppelt so viele wie derzeit.

Wie viel Wald müsste mit dem 2-Prozent-Ziel für Windräder abgeholzt werden?

Für viele ist sicher die entscheidende Frage, wo diese zwei Prozent der Landesflächen voraussichtlich liegen sollen, die die Bundesregierung für Windkraft ausweisen will. Dass im Koalitionsvertrag von Landesflächen und nicht von der Bundesfläche die Rede ist, legt nahe, dass man eine möglichst gerechte Aufteilung unter den Bundesländern anstrebt. Aber um die Details hat man sich im Koalitionsvertrag laut Experten noch gedrückt. Vom Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz heißt es auf Anfrage, dazu könne man aktuell keine Details nennen. Der Koalitionsvertrag müsse jetzt Schritt für Schritt erörtert werden. Die Entscheidung, welche Flächen genau für Windenergie ausgewiesen werden, liege außerdem bei den Kommunen.

Experten sind sich uneinig darüber, wie die Fläche am besten aufgeteilt werden soll: Geht man danach, wo die Windbedingungen am besten sind - was dazu führt, dass in Bundesländern im Norden und in den Mittelgebirgen weiterhin wesentlich mehr Anlagen entstehen würden als in Bundesländern im Süden? Sollten jene Bundesländer mehr Strom liefern, die mehr verbrauchen? Oder verteilt man gleichmäßig auf die Länder - heißt: jedes Bundesland müsste zwei Prozent ausweisen, was zum Beispiel bei den Stadtstaaten schwierig sein dürfte? Oder schaut man, welche Standorte aus Sicht des Naturschutz am besten verträglich sind?

Beim Flächenrechner von Agora und bei der Forschungsgruppe der Uni Leipzig kann man übrigens selbst ausprobieren, welche Kriterien einem wie wichtig sind und welche Flächen damit für Windkraft geeignet wären.

Keine belastbaren Zahlen zur Flächenaufteilung und nötigen Waldrodung

"Wenn man alles gleichzeitig möchte, bleibt nicht viel übrig", sagt Paul Lehmann, der sich in seiner Forschungsgruppe aktuell genau mit diesen Abwägungen beschäftigt. Studien, die das Potential für Windkraft in Deutschland analysieren, gewichten die genannten Faktoren sehr unterschiedlich. Marie-Luise Plappert vom Umweltbundesamt hält keine Potentialstudie für komplett belastbar - auch weil die Qualität der Daten aus den Bundesländern zum Naturschutz oder zu Siedlungen sehr unterschiedlich ist.

Es gebe zwar harte Tabu-Kriterien, wo man keine Windräder bauen kann: zum Beispiel in Siedlungsflächen oder Naturschutzgebieten und Nationalparks. "Das geht technisch oder rechtlich nicht", sagt Lehmann. Hier stimmen die meisten Studien überein. Unterschiede gibt es bei den "weichen Tabuzonen", wie zum Beispiel dem Abstand zu Siedlungen oder welche Naturflächen die Studien ausklammern.

Studie: 3,6 Prozent der Bundesfläche geeignet bei Berücksichtigung von Natur- und Landschaftsschutz

Zum Thema Wald ist besonders eine Studie des Bundesamts für Naturschutz vom Juni 2021 aufschlussreich, die Flächen umfassend ökologisch bewertet. Danach kommen 3,6 Prozent der Bundesfläche für Windenergienutzung in Frage - Teile davon auch im Wald. Ausgeschlossen hat das Amt aber zum Beispiel Misch- und Laubwälder, die als ökologisch wertvoller gelten als Kiefern- oder Fichtenforste. "Der Wald, der hier übrig bleibt, sind Nadelwälder, die nicht in Schutzgebieten liegen und in der Regel auch Monokulturen sind", sagt Paul Lehmann von der Universität Leipzig.

Die Potentiale sind laut der Studie vom Bundesamt für Naturschutz sehr unterschiedlich verteilt: Von 10,7 Prozent der Landesfläche in Sachsen-Anhalt und 6,3 Prozent in Brandenburg bis zu 0,1 Prozent in den Stadtstaaten und 0,2 Prozent im Saarland. In Bayern kommen danach 1,5 Prozent der Flächen in Frage. Ein bundesweit einheitliches Flächenziel von zwei Prozent je Bundesland werde aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Bedingungen nicht gleichermaßen natur- und landschaftsverträglich zu erreichen sein, folgern die Urheber der Studie.