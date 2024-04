Erhöhte Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge in Ostbayern

In der Oberpfalz sollen den Angaben zufolge am Wochenende zweimal täglich auf insgesamt fünf Flugrouten besonders gefährdete Gebiete aus der Luft beobachtet werden. Solche liegen laut Regierung in der nördlichen, östlichen, westlichen und mittleren Oberpfalz. Angeordnet hat die Flüge das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg, Außenstelle Pielenhofen.

In Niederbayern sollen laut Mitteilung in den Nachmittagsstunden am Sonntag und Montag insgesamt drei Routen abgeflogen werden - von Straubing-Wallmühle und von Arnbruck-Zellertal aus. Die vorbeugende Luftbeobachtung finde in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten statt, teilt die Regierung von Niederbayern mit. Die Wetterentwicklung werde außerdem weiter beobachtet.

Behörden bitten: Kein offenes Feuer im Waldgebiet

An Bord der Flugzeuge seien neben den ehrenamtlichen Piloten der Flugbereitschaft der Luftrettungsstaffel auch speziell ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr oder Verwaltung, so die niederbayerische Behörde. Ob auch in weiteren Regierungsbezirken Bayerns Beobachtungsflüge stattfinden, war zunächst nicht bekannt. Die Bevölkerung wird gebeten, in Waldgebieten nicht mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

Mit Informationen von dpa.