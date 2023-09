Luftbeobachter entdecken fast 50 Waldbrände in Ostbayern

Um Waldbrände frühzeitig aus der Luft zu entdecken, sind im zu Ende gehenden Sommer in Niederbayern und der Oberpfalz an insgesamt 35 Tagen die Flugzeuge der Luftrettungsstaffel Bayern e. V. zu Beobachtungsflügen gestartet. Dabei waren die Waldbrandbeobachter in der Oberpfalz doppelt so häufig im Einsatz wie ihre Kollegen in Niederbayern.

40 Brände in der Oberpfalz entdeckt

In der Oberpfalz wurden in diesem Sommer durch die Beobachtung aus der Luft insgesamt 40 Waldbrände entdeckt und konnten auf diese Weise frühzeitig bekämpft werden. In Niederbayern haben die Luftbeobachter sechsmal einen Brand aufgespürt, wie die Luftrettungsstaffel auf BR-Anfrage mitteilt.

Waldbrandgefahr zwischen Juni und August besonders hoch

Die Beobachtungsflüge finden demnach in der Regel in der Zeit zwischen Juni und August statt. Sie werden von den jeweiligen Bezirksregierungen an besonders heißen und trockenen Tagen angeordnet, wenn die Waldbrandgefahr besonders hoch ist. Die Luftrettungsstaffel Bayern ist ein Zusammenschluss von Fliegervereinen und Privatpiloten, die diese Beobachtungsflüge dann durchführen. Dabei ist immer ein Experte der Forstverwaltung oder des Katastrophenschutzes mit an Bord.

20 Einsatztage mehr im Jahr 2022

Im Sommer des Jahres 2022 waren die Luftbeobachter in Ostbayern 20 Tage mehr im Einsatz als heuer. Die Zahlen lassen sich laut Luftrettungsstaffel über die Jahre allerdings kaum vergleichen, weil die Wetterlage in den einzelnen Regionen zu unterschiedlich sei.