Steiniger Weg: Münchner Verein bringt Medikamente nach Gaza

Ein Weg mit Hindernissen

Doch wie ging es nun weiter mit der Hilfslieferung des Münchner Vereins? Ende Januar ist klar, dass die Lieferung in Amman, Jordanien, festhängt. Grund ist, dass der Rafah-Grenzübergang nach Gaza und der Flughafen in Ägypten überlastet sind. Die Geschäftsführung von Apotheker ohne Grenzen spricht von einem „Rückstau“. Außerdem würden aufgrund der drohenden Hungersnot mittlerweile Nahrungsmittel-Lieferungen priorisiert. Die Medikamenten-Lieferung von AoG muss also warten.

Den Weitertransport ab Jordanien organisiert die Partnerorganisation Anera. Drei Wochen lagert die Lieferung in Amman, dann wird sie nach al-Arish, Ägypten, geflogen, dort erneut kontrolliert und gelagert. Wieder heißt es warten.

Vor Ort zu arbeiten, ist gefährlich: Laut Anera wurde kurz vor dem endgültigen Transport einer ihrer Logistiker bei einem israelischen Bombardement getötet. Nicht der einzige Fall, in denen Helfer Opfer werden: Zuletzt sorgte der Tod von sieben ausländischen Helfern von "World Central Kitchen" für weltweite Empörung. Laut dem Deutschen Roten Kreuz sind seit der Eskalation des bewaffneten Konflikts bei den Schwestergesellschaften Roter Halbmond und Roter Davidstern insgesamt mindestens 18 Helferinnen und Helfer ums Leben gekommen.

Elf Tage, nachdem die Medikamentenlieferung von "Apotheker ohne Grenzen" in Ägypten angekommen ist, kommt dann die erhoffte Nachricht: Die Medikamente werden auf sieben Paletten verteilt und auf LKW geladen. Mitte März passiert die Lieferung endlich den Rafah-Grenzübergang nach Gaza. Dort werden die Medikamente nun an medizinisches Personal in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften übergeben.

„Was zunächst als Weihnachtsgeschenk gedacht war, wird nun ein Ostergeschenk“, sagt die Geschäftsführerin. Eine lange Zeit, in der Medikamente dringend nötig gewesen wären. Deshalb prüft der Verein nun alternative, schnellere, Wege für mögliche weitere Hilfslieferungen.