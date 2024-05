Die Open-Air-Konzerte bei der BR-Radltour 2024

Bei der BR-Radltour wird auch 2024 wieder geradelt und gefeiert – und zum 75-jährigen Jubiläum des Bayerischen Rundfunks führt die Strecke quer durch alle sieben bayerischen Regierungsbezirke. Von 27. Juli bis 2. August geht es über sechs Etappentage von Landau an der Isar in Niederbayern nach Neustadt an der Aisch in Mittelfranken. Weitere Stationen sind Geisenfeld, Donauwörth, Berching, Pegnitz sowie Ebern.

Alle Infos zur BR-Radltour 2024

Musik-Stars bei der BR-Radltour

In jedem Etappenort warten abends auf alle Radelnden sowie Besucherinnen und Besucher hochkarätige Livekonzerte bei freiem Eintritt. Nun stehen die Künstlerinnen und Künstler fest, präsentiert von BAYERN 1, Bayern 2 und BAYERN 3.

Am Samstag, 27. Juli 2024, dem Vorabend der ersten Etappe, feiert die BR-Radltour ihren Auftakt in Niederbayern, und zwar in Landau an der Isar. Der Volksfestplatz an der Harburger Straße verwandelt sich zur Open Air-Arena: BAYERN 1 präsentiert das erste Konzert der diesjährigen BR-Radltour mit einem seit Jahrzehnten aus der Musikszene nicht wegzudenkenden Act – dieser kann jedoch erst Anfang Juli bekanntgegeben werden.

Zoe Wees im oberbayerischen Geisenfeld

Am Sonntag, 28. Juli, übernimmt BAYERN 3 das Bühnenprogramm im oberbayerischen Geisenfeld auf dem Volksfestplatz Jahnstraße. Mit Zoe Wees konnte eine Künstlerin gewonnen werden, die schon mit ihrem ersten Hit "Control" international erfolgreich war und binnen kürzester Zeit auch mit "Girls Like Us" oder "Lightning" die Schallmauer von einer Milliarde Streams geknackt hat.

Michael Schulte im schwäbischen Donauwörth

Ein guter Freund der BR-Radltour ist am Montag, 29. Juli, in Donauwörth wieder mit dabei: Michael Schulte wird auf dem Festplatz Neue Obermayerstraße seine großen Hits wie "Waterfall", "Better Me", "For A Second" oder seinen ESC-Erfolg "You Let Me Walk Alone" performen.

ClockClock in Berching in der Oberpfalz

ClockClock stehen am Dienstag, 30. Juli, in Berching in der Oberpfalz auf der Bühne am Festplatz. Die Jungs aus Mannheim haben es innerhalb nur eines Jahres zu Streams im dreistelligen Millionenbereich geschafft und sind mit Hits wie "Someone Else", "Over" oder "Sorry" fester Bestandteil der deutschen Charts.

Claudia Koreck im oberfränkischen Pegnitz

Bayerische Künstler treten am Mittwoch, 31. Juli, in Pegnitz auf, präsentiert von Bayern 2. Claudia Koreck wird das Publikum mit Songs wie "Fliagn" oder "Danzn" verzaubern. Und eine bekannte bayerische Band, deren Name erst Anfang Juli bekanntgegeben werden kann, wird den Veranstaltungsplatz am Bahnhofsteig in eine große Partymeile verwandeln. Beide Konzerte werden von Bayern 2 live im Radio übertragen.

Milow im unterfränkischen Ebern

International wird es am Donnerstag, 1. August, in Ebern in Unterfranken. Der belgische Superstar Milow freut sich sehr, bei der BR-Radltour mit dabei zu sein – mit Hits wie "Ayo Technology", "You Don’t Know" oder "Howling At The Moon" auf dem Festplatz Walk-Strasser-Anlage.