BR-Radltour 2024 Das ist die Strecke 2024!

Tagsüber radeln – abends feiern: Das bewährte Motto der BR-Radltour ist auch bei der diesjährigen Ausgabe des Klassikers im Sommer gesetzt. Zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks haben sich die Verantwortlichen dabei eine ganz besondere Strecke ausgedacht: quer durch alle sieben bayerischen Regierungsbezirke. Die Etappenorte wurden am Samstag, 16. März, im Rahmen der "BR-Radlnacht" im Münchner Hofbräuhaus vorgestellt: Auftakt mit dem ersten Open Air-Konzert ist am Samstag, 27. Juli, in Landau a.d. Isar in Niederbayern, Zielort am Freitag, 2. August, Neustadt a.d. Aisch (Mittelfranken).