Abschiedsschmerz und Vorfreude auf die BR-Radltour 2024

Wenn sich Menschen in der Öffentlichkeit in den Armen liegen und immer wieder Tränen fließen, muss schon etwas Besonderes passiert sein. In Vilshofen lag es daran, dass die BR-Radltour nach über 500 Kilometern mit einer emotionalen Zieleinfahrt vor 3.000 Zuschauern zu Ende ging. Es ist eine gute Tradition, dass die Innenstadt des letzten Zielortes zunächst den Radlerinnen und Radlern gehört, die dort singen und tanzen, aber eben auch ein bisschen wehmütig sind.

Bürgermeister mit Gänsehaut

In der Früh bedankten sich die Radler mit lautem Jubel bei den Organisatoren von Pfarrkirchen, die zum Abschied allen ein kostenloses Frühstück spendierten. Bürgermeister Wolfgang Beißmann, der beim Aufbau auf dem Festplatz selbst schon um halb drei in der Früh mitgeholfen hatte, bedankte sich bei seinem Team und sagte in Bezug auf die Zieleinfahrt der Radler am Donnerstag: "Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut, so emotional war das."

Endspurt über Winzer zum Stadtplatz in Vilshofen

Dann ging es raus aus Pfarrkirchen und das Fahrerfeld kämpfte sich auf einer sehr hügeligen Strecke bis zur Wasserpause in Arnstorf. Mittags hielt der Tross im Kloster Aldersbach, wo im Innenhof für die Verpflegung gesorgt wurde und so viele Biertischgarnituren aufgebaut waren, dass alle 1.000 Starter einen Sitzplatz finden konnten. Die letzten 35 Kilometer der 32. BR-Radltour gingen dann über Winzer zum Stadtplatz in Vilshofen. Am Abend schließt dann das Konzert von Alvaro Soler die Tour 2023 endgültig ab.