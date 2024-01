zum Formular 75 Jahre BR Schicken Sie uns Ihre Glückwünsche

Der BR feiert seinen 75. Geburtstag gemeinsam mit Ihnen! Denn, was wären wir ohne Sie? Und was wünschen Sie dem BR? Drehen Sie ein Selfie-Video und schicken es an uns. Ein Best of Ihrer Glückwünsche senden wir dann an unserem Geburtstag im Programm. [ more ]