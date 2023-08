Artikel mit Audio-Inhalten

Artikel mit Video-Inhalten

> BR-Radltour: Großes Finale mit Alvaro Soler

BR-Radltour: Großes Finale mit Alvaro Soler

Gut 500 Kilometer in sechs Tagen: Die diesjährige BR-Radltour ist am Freitag erfolgreich zu Ende gegangen. Das Ziel auf der Schlussetappe war Vilshofen in Niederbayern. Hier wurde am Abend ausgelassen gefeiert.