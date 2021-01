Corona-Ticker Oberbayern: Polizei beendet illegale Party

Dienstag, 5.1.

17.33 Uhr: Corona in Marzlinger Seniorenzentrum: Zahl der Infizierten steigt weiter

Die Zahl der Coronafälle im Marzlinger Seniorenzentrum Vitalis hat sich weiter erhöht. Bei einer erneuten Reihentestung hab es 15 weitere positive Befunde. Betroffen sind elf Heimbewohner und vier Mitarbeiter. Damit haben sich nach jetzigem Stand 49 Personen, davon 38 Bewohner, mit Corona infiziert. Zwei Bewohner sind inzwischen verstorben, neun weitere werden aktuell im Krankenhaus behandelt. Das Gesundheitsamt Freising wird in den nächsten Tagen eine weitere Reihentestung in der Einrichtung durchführen.

16.35 Uhr: 815 neue Corona-Infektionen

In Oberbayern sind seit gestern 815 neue, bestätigte Corona-Infektionen hinzugekommen. Damit ist die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus Infizierten auf 130.220 gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf seiner Homepage mit (Stand 05.01.21, 8 Uhr). 50 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Laut LGL beträgt in Oberbayern der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner inzwischen 147,91. Die höchste Corona-7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hat in Oberbayern weiterhin der Landkreis Berchtesgadener Land mit einem Wert von 293,59.

16.25 Uhr: Schlierseer Bürgermeister begrüßt eingeschränkten Bewegungsradius

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Schliersee, Franz Schnitzenbaumer (CSU,) hat den Beschluss von Bund und Ländern begrüßt, den Bewegungsradius der Menschen erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 Neuinfektionen einzuschränken. Es sei richtig, angepasst zu reagieren, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Er wünsche sich keinen „Voll-Lockdown“. Dennoch appellierte er an die Menschen, zu Hause zu bleiben. Der Besucherandrang in den vergangenen Tagen sei sehr hoch gewesen, auch, weil die Möglichkeit wegfalle, in die Berge nach Österreich zu fahren. Deswegen sollten die Menschen „aufeinander aufpassen“. Bund und Länder haben sich Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge darauf geeinigt, ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 Neuinfektionen einen Bewegungsradius von 15 Kilometern um den Wohnort herum einzuführen. Ausnahmen gebe es nur bei einem triftigen Grund. Tagestouristische Ausflüge seien das nicht. Der Besucherandrang in den Bergregionen war zuletzt besonders hoch. Vor allem am Spitzingsee, der zur Gemeinde Schliersee gehört, waren viele Menschen. Ausflügler kommen häufig aus München. Dort liegt die 7-Tages-Inzidenz aktuell bei 163,6, so das Robert-Koch-Institut.

15.25 Uhr: Kreis Pfaffenhofen impft alle Ü90-Bürger

Der Kreis Pfaffenhofen vergibt Impftermine an alle Bürger über 90 Jahren. Wie das Landratsamt mitteilt, erhalten sie alle Schreiben, in dem die Impftermine bekannt gegeben werden. Der Brief informiert auch darüber, wo und wie man sich dazu anmelden kann und was man zur Impfung mitbringen sollte. Bereits ab dem morgigen Mittwoch, 06.01.2021, können sich die Betroffenen online anmelden unter "http://www.impfzentrum-pfaffenhofen.de" www.impfzentrum-pfaffenhofen.de.

Im Kreis Pfaffenhofen werden seit Ende Dezember die Bewohner sowie Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen geimpft, ebenso die Belegschaften der Rettungs- und Pflegedienste sowie der Notaufnahme und der Covid-Station der Ilmtalklinik. Wie der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes und das Landratsamt Pfaffenhofen heute, 05.01.2021, mitteilen, kann nun mit den Impfungen von weiteren Personen mit höchster Priorität auf eine Schutzimpfung begonnen werden. „Da derzeit noch nicht feststeht, wie viele Impfdosen der Landkreis Pfaffenhofen bekommt, werden zunächst für alle Bürgerinnen und Bürger, die über 90 Jahre alt sind, 400 Termine für eine Impfung zur Verfügung gestellt“, so Landrat Albert Gürtner.

11.45 Uhr: Stadt Rosenheim würde geplante Ladenöffnung im Lockdown nicht tolerieren

Auf die Ankündigung eines Rosenheimer Sporthändlers, seine Geschäfte am 11. Januar trotz Lockdowns öffnen zu wollen, reagiert Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März (CSU) verhalten. Im BR-Interview sagte März, wenn der Händler meine, am Montag seine Türen öffnen zu müssen, dann werde man seitens der Polizei und des Ordnungsamtes dagegen vorgehen müssen.

"Es gibt die Allgemeinverfügung der Stadt Rosenheim, die mit dem verlängerten Lockdown dann ebenfalls verlängert wird, und dann gehe ich davon aus, dass es ein Bußgeld geben wird, das wir dann auch einfordern werden müssen", sagte der Oberbürgermeister.

11.35 Uhr: Landkreis Freising wirbt mit Info-Kampagne fürs Impfen

Der Landkreis Freising wirbt ab sofort im Internet und in sozialen Medien mit einer eigenen Informations-Kampagne für die Corona-Impfung. "Ein Stich – für dich und mich" lautet das Motto.

"Die Corona-Impfungen sind das Licht am Ende des Tunnels", sagt Landrat Helmut Petz. Auch Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher macht sich für die Impfung stark – und zum Beispiel die angehende Abiturientin Rosalie Freitag: "Ich lasse mich Impfen, weil Digital-Unterricht weder technisch noch menschlich funktioniert", erklärt sie auf der Website ein-stich.de, die heute freigeschaltet wurde. Der Landkreis gibt dort auch Informationen zum Ablauf der Impfungen und zu möglichen Terminen im Impfzentrum.

Über 80-Jährige, die nicht in einem Heim leben, können sich derzeit bereits per Post oder E-Mail melden und werden rechtzeitig kontaktiert, wann sie die erste Spritze bekommen können. Das hängt vor allem von den Impfstoff-Lieferungen ab.

6.55 Uhr: Stadt München schreibt 87.000 Seniorinnen und Senioren wegen Covid-19-Schutzimpfung an

Alle 87.000 Münchnerinnen und Münchner, die älter als 80 Jahre sind, bekommen dieser Tage Post von der Stadt. Darin werden sie um Geduld in Sachen Corona-Impfung gebeten, "da zu Beginn der Impfstoff nicht in der Menge verfügbar ist, um gleichzeitig alle Menschen einer Prioritätsgruppe zu impfen".

Zugleich wird ein zweites Schreiben angekündigt: "Wir kontaktieren Sie, sobald ein Impftermin vereinbart werden kann." Bis dahin soll dafür eine eigene Telefonhotline eingerichtet werden. Auch eine Anmeldung über das Internet soll möglich sein. Wer in einem Pflegeheim lebt und geimpft werden möchte, muss sich ohnehin nicht selbst um einen Termin kümmern, weil mobile Teams direkt in die Einrichtungen kommen.

Montag, 4.1.

17.25 Uhr: 867 neue Corona-Infektionen

In Oberbayern sind seit gestern 867 neue, bestätigte Corona-Infektionen hinzugekommen. Damit ist die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus Infizierten auf 129.405 gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf seiner Homepage mit (Stand 04.01.21, 8 Uhr). 16 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Laut LGL beträgt in Oberbayern der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner inzwischen 147,36. Die höchste Corona-7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hat in Oberbayern weiterhin der Landkreis Berchtesgadener Land mit einem Wert von 287,93.

13.13 Uhr: Münchner Polizei löst Gottesdienst wegen Corona-Verstößen auf

Die Münchner Polizei hat gestern einen Gottesdienst aufgelöst, bei dem gegen die Infektionsschutzverordnung verstoßen wurde. Laut Präsidium hatten sich 136 Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde – darunter 60 Kinder – in einem Gebäude in Obersendling versammelt. Weder seien Mund-Nase-Bedeckungen getragen noch die erforderlichen Mindestabstände eingehalten worden. Alle 76 Erwachsenen erhielten Anzeigen.

11.33 Uhr: Intersport-Filialleiter will trotz mutmaßlicher Verlängerung des Lockdowns seine Geschäfte öffnen

Der Sporthändler Udo Siebzehnrübl, der insgesamt fünf Intersport-Filialen in Oberbayern betreibt – unter anderem in Rosenheim und Altötting –, will sich über die Lockdown-Vorgaben hinwegsetzen und Filialen am 11. Januar auf alle Fälle öffnen. Bei der momentanen Rechtslage sei das auch noch möglich. Erst wenn die Ministerkonferenz eine Verlängerung des Lockdowns beschließen würde, sei die Rechtslage nicht mehr auf seiner Seite, aber er wolle trotzdem zumindest die Filialen in Rosenheim und Altötting öffnen.

"Die Politik muss einsehen, dass sie nicht mit dem Rasenmäher über den Einzelhandel fahren kann", sagte Siebzehnrübl dem BR. Der Bayerische Einzelhandelsverband unterstützt angeblich sein Vorgehen. Zudem würden sich viele Stammkunden melden, die zum Einkaufen kommen wollen. Auf seiner Facebook-Seite hat Siebzehnrübl nach seinen Worten große Resonanz für seinen Vorstoß bekommen, 99 Prozent davon sei positives Feedback.