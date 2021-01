Strengere Kontakt-Regeln ab Montag - Faschingsferien fallen aus

Dieser Artikel wird laufend ergänzt und aktualisiert.

Nach den neuen Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern hat auch das bayerische Kabinett eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns beschlossen. Mindestens bis 31. Januar bleiben Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und viele Geschäfte zu. #

Auch die nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr werde verlängert, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung an. Sie habe in den vergangenen drei Wochen "gut funktioniert".

Strengere Kontaktbeschränkungen

Laut Söder werden werden im Freistaat - wie von Bund und Ländern vereinbart - die Kontakt-Regeln ab Montag noch einmal verschärft. Künftig darf man sich nur noch mit einer Person aus einem weiteren Haushalt treffen. Unabhängig davon darf jede Familie für die wechselseitige unentgeltliche Betreuung von Kindern unter 14 Jahren eine Kontaktfamilie haben.

Bewegungsbeschränkung in Corona-Hotspots

Neben einer weiteren Reduzierung der Kontakte werde im Kampf gegen Corona auch bei der Mobilität angesetzt, sagte der Ministerpräsident. In Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) dürften sich Bürger für touristische Tagesausflüge nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Für den Weg zum Einkaufen oder zu einem Familienangehörigen gelte dieser Radius nicht, erläuterte Söder. Alles andere wäre seiner Einschätzung nach schwer zu kontrollieren.

Faschingsferien in Bayern fallen aus

In Kinderbetreuungseinrichtungen und an Schulen wird es bis Ende Januar nur eine Notbetreuung geben, wie Söder weiter sagte. Für alle Schülerinnen und Schüler werde es von Montag an weiterhin nur Distanzunterricht geben. Die Weihnachtsferien würden nicht verlängert. Um ausgefallenen Unterricht nachholen zu können, werde es in diesem Jahr aber im Februar keine Faschingsferien geben, kündigte der Ministerpräsident an.

Söder fordert "höchste Sorgfalt"

Söder betonte mit Blick auf die neuen Corona-Beschlüsse, es gebe überhaupt keinen Anlass zur Entwarnung oder gar zur Sorglosigkeit. Die Lage sei weiter ernst, es brauche "höchste Sorgfalt". Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sei nach wie vor sehr hoch. Die aktuellen Zahlen der Infizierten seien zwar etwas gesunken, gäben kein exaktes Bild über die tatsächlichen Lage nach Weihnachten und Silvester. Es sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.