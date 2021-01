Rosenheimer Einzelhändler will trotz Lockdown aufsperren

Der Rosenheimer Sporthändler Udo Siebzehnrübl, der insgesamt fünf Intersport-Filialen in Oberbayern betreibt, will sich über die Lockdown-Vorgaben hinwegsetzen und seine Filialen am 11. Januar auf alle Fälle öffnen. Seine Ankündigung sorgt für Aufsehen und ein großes Medienecho.

Handelsverbandssprecher: "Hilfeschrei an die Öffentlichkeit"

Siebzehnrübls geplante Aktion zeige, wie groß die Verzweiflung im Einzelhandel sei, sagt Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands Bayern, dem BR. "Es ist ein Hilfeschrei an die Öffentlichkeit und auch an die Politik, etwas zu ändern." Gerade Sporthändler, Textileinzelhändler oder auch Schuhhändler hätten Millionen an Artikeln Winterware und keine Möglichkeit, diese an die Kundinnen und Kunden zu bringen, verdeutlicht Ohlmann die Lage.

Selbstverständlich sei das Öffnen der Geschäfte trotz Lockdown ein offener Rechtsbruch, sagt Ohlmann. Aus diesem Grund unterstütze der Verband die Aktion auch nicht. Dennoch vermutet der Verbandssprecher, dass sich vielleicht Nachahmer finden.

Viele Nachfragen wegen #wirmachen auf

In den sozialen Netzwerken gibt es seit dem Wochenende immer mehr Gruppen, die sich unter #wirmachenauf dafür aussprechen, am 11. Januar aufzusperren, egal, wie die rechtliche Lage bis dahin sein wird. Auch Siebzehnrübl sagt im Gespräch mit dem BR, dass seine Aktion nicht nur ein großes Medienecho ausgelöst habe, sondern er auch viele interessierte Nachfragen von anderen Einzelhändlern und -händlerinnen erhalten habe.

Siebzehnrübl: "Werde am Montag meine Geschäfte aufsperren!"

Der Sprecher des Handelsverbands Bayern rechnet damit, dass sich die Behörden das "nicht lange angucken werden" und ganz schnell Ordnungsamt, Aufsichtsbehörden oder Polizei vor dem Geschäft stehen werden. Doch das nehme er gerne in Kauf, sagt Siebzehnrübl und ergänzt: "Es ist ganz klar erwiesen, dass der Einzelhandel nicht verantwortlich ist für die Corona-Pandemie und auch nicht helfen kann, die Pandemie zu reduzieren. Darum werde ich auch am Montag meine Geschäfte aufsperren!"