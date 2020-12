Interaktive Karte: Hier entstehen die Impfzentren in Bayern

Bis zum 15. Dezember soll es in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt in Bayern mindestens ein Impfzentrum geben. So das Ziel der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Kooperationen zwischen Städten und Landkreisen, wie etwa in Aschaffenburg und Bamberg, seien natürlich möglich. Mit dieser Strategie will der Freistaat sichergehen, dass die notwendige Infrastruktur bereitsteht, sobald ein Covid-19-Impfstoff in Europa zugelassen wird.

Viele Städte und Landkreise haben bereits Standorte gefunden, die die Bedingungen für ein Impfzentrum erfüllen; andernorts wird noch gesucht. Die Einrichtungen sind ganz verschieden: In Nürnberg wird etwa die Messe genutzt, in Coburg ein Freizeitzentrum, in Würzburg der Stadtplatz Talavera und der Hangar eines Flugplatzes.

Die folgende Karte zeigt die Standorte, die bereits feststehen - wählen Sie einen Punkt aus, um alle bisher bekannten Informationen zu erfahren: