Corona-Ticker Mittelfranken: Freie Impfstoffwahl in Erlangen

17.55 Uhr: Mobile Impfungen im Landkreis Ansbach

Im Landkreis Ansbach finden in dieser Woche in mehreren Städten und Gemeinden mobile Impfungen statt. Ab sofort können auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft werden, teilte ein Sprecher des Landratsamts Ansbach mit.

In Feuchtwangen wird am Dienstag (8.2.) in der Jahnturnhalle, in Dinkelsbühl am Mittwoch (9.2.) in der Schranne, am Donnerstag (10.2.) in Windsbach in der Stadthalle und am Freitag (11.2.) in Heilsbronn in der Hohenzollernhalle jeweils von 13 bis 19 Uhr geimpft.

In Merkendorf können sich am Dienstag (8.2.) Impfwillige im Bürgerzentrum und in Neuendettelsau am Mittwoch (9.2.) in der Dreifachturnhalle das Vakzin in der Zeit von 13 bis 20 Uhr verabreichen lassen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder müssen von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Die schriftliche Einwilligung eines möglichen weiteren Sorgeberechtigten und der Impfpass sind zum Impftermin mitzubringen.