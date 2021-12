BR24live: Start der Kinderimpfungen - Das müssen Sie wissen

In bayerischen Impfzentren sowie bei Haus- und Kinderärzten sind am heutigen Mittwoch die Kinderimpfungen gegen das Coronavirus angelaufen. Nicht überall sind die Vorbereitungen dafür schon abgeschlossen, daher startet die Impfkampagne für Fünf- bis Elfjährige in manchen Städten und Gemeinden auch erst am Donnerstag oder später. Im Freistaat gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums etwa 855.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren.

Kinderimpfung auch auf individuellen Wunsch möglich

Johannes Hübner, Münchner Professor für Kinderheilkunde, zeigt sich im Gespräch mit BR24live sehr zufrieden mit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die nicht nur für Kinder mit Vorerkrankungen gilt und solche, die Kontaktpersonen mit Risiko für einen schweren Verlauf haben, sondern auch eine Öffnungsklausel enthält. Das bedeutet: Wenn Eltern oder Kinder das wünschen, dann kann die Impfung durchgeführt werden.

"Wenn ich Kinder hätte in der Altersgruppe, ich würde sie impfen lassen. Wir haben genügend Daten dazu. Aber: Eltern sollten entscheiden. Ich kann auch verstehen, wenn sie sagen, ich warte noch zu." Johannes Hübner, Münchner Professor für Kinderheilkunde

Die Nachfrage bei den Kinderimpfungen ist vielerorts groß. Das bestätigt auch etwa der Leiter des Augsburger Impfzentrums Dr. Andreas Schneider: "Wir haben die Impfungen gar nicht groß beworben - das war gar nicht nötig. Viele Eltern wünschen sich die Impfung für ihre Kinder schon lange. Wir hatten aber auch schon die Angst, dass ein Shitstorm auf uns niedergehen könnte."

Run auf Arztpraxen ist groß - Herausforderung für Kinderärzte

Viele Eltern wollen ihre Kinder auch in Arztpraxen impfen lassen. "Die Nachfrage ist riesig groß", sagte der Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Dominik Ewald, am Mittwoch in Regensburg. "Jeder hat einen kranken Verwandten oder Schulkinder, die bei einer Infektion in Quarantäne müssten."

Die große Nachfrage stelle die Praxen "vor Weihnachten noch einmal vor eine Herausforderung", betonte Ewald. Schließlich würden parallel auch immer noch viele Erwachsene gegen Corona geimpft. Viele Kinderärzte in Bayern würden ihre Praxen wegen des Andrangs auch in den Weihnachtsferien an einigen Tagen für Kinderimpfungen öffnen.

Genug Impfstoff werde an die Kinderärzte geliefert, wenn auch teils erst in den kommenden Tagen, sagte Ewald. "Meine Praxis hat sogar mehr angeboten bekommen, als wir momentan verimpfen können." Abgesehen von dem "ganz normalen logistischen Chaos" bei der Verteilung solch großer Mengen an Impfstoff gebe es dabei aus Sicht der bayerischen Kinderärzte bislang keine größeren Probleme.