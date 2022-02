Corona-Ticker Mittelfranken: Nürnberg und Fürth über 2.000

15.35 Uhr: Corona-Fallzahlen Mittelfranken: 2.140 Neuinfektionen, zwei Todesfälle

In Mittelfranken sind seit gestern (31.01.22) 2.140 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen gab es im Vergleich zu gestern zwei neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 (Stand: 01.02.22, 08.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Mittelfranken steigt damit auf 3.096. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Mittelfranken 1.396,6. Der Durchschnittswert im Freistaat liegt bei 1.422,7. Am höchsten ist die Inzidenz im Regierungsbezirk mit einem Wert von 1.863,2 derzeit in der Stadt Fürth. Am niedrigsten ist der Wert mit 632,7 der Stadt Erlangen. Nur in den Landkreisen Neustadt a.d. Aisch-Bad-Windsheim (676,4) und Erlangen-Höchstadt (895,7) liegt die Inzidenz in Mittelfranken unter dem Wert von 1.000. Insgesamt haben sich in Mittelfranken seit Beginn der Pandemie 230.476 Personen mit dem Coronavirus infiziert.