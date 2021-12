Faktenfuchs: Behauptungen zur Kinderimpfung im Faktencheck

Es ist korrekt, dass Kinder und Jugendliche fast nie schwer an Covid-19 erkranken. "Weniger als eines von 100 Kindern mit einer SARS-CoV-2 Infektion muss ins Krankenhaus aufgenommen werden, 5 Prozent aller im Krankenhaus behandelten Kinder mit SARS-CoV-2-Nachweis benötigen eine Intensivtherapie und 3 bis 4 von 1.000 dieser stationär behandelten Kinder versterben mit oder an Covid-19", schrieben die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) im September in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Eine Infektion mit SARS-Cov-2 hat für sie also nicht dieselben Risiken wie für Erwachsene. Michael Hubmann sagt, auch wenn die Zahlen gering seien, könnten Impfungen die wenigen Fälle effektiv weiter verringern: "Das sind in Relation geringe Zahlen, wenn man die Fallzahlen in der Altersgruppe anführt. Aber es sind schlimme Einzelschicksale."

Es gäbe noch weitere gute Gründe, sein Kind trotzdem impfen zu lassen, sagte Kinder-Infektiologe Johannes Hübner im BR24-Live: "Wichtiger Grund ist aber natürlich die familiäre Situation". Das bedeute, durch eine Kinder-Impfung könnten andere Personen im Umfeld geschützt werden, die ein hohes Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs haben - die Großmutter, der Onkel mit Vorerkrankung oder die Freunde mit einem geschwächten Immunsystem.

"Der häufige Übertragungsweg ist, dass Kinder von Erwachsenen infiziert werden", sagt Michael Hubmann. Aber "grundsätzlich kann auch ein Kind infektiös sein und dann andere anstecken, keine Frage".

"Wenn ich Kinder hätte, die in der Altersgruppe wären, ein achtjähriges Kind zum Beispiel, ich würde es impfen lassen", schlussfolgerte Hübner deswegen. Dieser Argumentation schließt sich auch Hubmann voll und ganz an: "Ich bin selten so sicher wie bei Corona, dass ich mit Fug und Recht sagen kann: Ja, ich würde mein Kind impfen. Genau aus diesem Grund zum Beispiel."

Neben einem sehr unwahrscheinlichen lebensbedrohlichen Verlauf gibt es aber mögliche Langzeitfolgen von Covid-19 bei Kindern. Bekannt ist das Long-Covid-Syndrom. Auch hier scheint die Faustregel zu gelten: Je jünger, desto geringer die Gefahr. Eine Studie aus dem Vereinigten Königreich beobachtete gut 1.700 Kinder mit einer Corona-Infektion zwischen September 2020 und Januar 2021. 4,4 Prozent der Infizierten hatten auch vier Wochen nach ihrem Test Beschwerden wie Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Störungen des Geruchssinns. Nach zwei Monaten war der Prozentsatz auf 1,8 gesunken.

Eine ähnliche Datenlage wertete ein Forscherteam unter Führung der kanadischen Epidemiologin Anna Funk aus: In 41 Notfallambulanzen in zehn Ländern wurden zwischen März 2020 und Januar 2021 knapp 1900 Kinder vorstellig, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Funk und ihr Team beobachteten die Datensätze dieser Kinder bis zu drei Monate nach der Erkrankung. Ihr Fazit: Knapp sechs Prozent der Kinder litten auch nach Ablauf der drei Monate noch an Covid-19-Symptomen wie Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Geschmacksverlust.

"Die seriösen Daten gehen von ein bis drei bis fünf Prozent aus", sagt auch Michael Hubmann. Aber, so der Kinder- und Jugendarzt weiter: "Das sind, wenn wir jetzt an die Infektiosität von Omikron und die großen Fallzahlen denken, dann doch in relativ kurzer Zeit hohe Fallzahlen." Hubmann weist darauf hin, dass die Stiko schon bei der Delta-Variante davon ausging, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Ende des Winters jedes Kind geimpft oder erkrankt sein würde.

De facto können also niedrige relative Zahlen trotzdem hohe absolute Zahlen nach sich ziehen. Ein Rechenbeispiel: Bei einer Million erkrankten Kindern und nur zwei Prozent Long-Covid-Fälle wären dies 20.000 Fälle.

Zwischenfazit: Das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung ist für Kinder gering. Mit einer Impfung kann dieses aber noch weiter reduziert werden. Zudem kann eine Impfung das Risiko einer Weitergabe des Virus durch Kinder verringern. Obwohl wahrscheinlich nur wenige erkrankte Kinder hinterher an Long-Covid leiden, können die hohen Infektionszahlen für viele Long-Covid-Fälle sorgen. Auch hier reduziert die Impfung das Risiko noch einmal.

Tromethamin wirkt in Comirnaty als unbedenklicher Stabilisator

Orange für Kinder statt Lila wie bei Erwachsenen - Biontech/Pfizer haben die Farbe der Flaschenkäppchen beim Comirnaty-Impfstoff für Kinder geändert. Neben dieser Änderung zur besseren Unterscheidung ist auch bei der Rezeptur etwas neu. Und zwar ist der Stoff "Tromethamin", auch "Trometamol" oder "Tris" genannt, neu hinzugekommen.

Diese Änderung führen Querdenker als Beleg für eine Schädlichkeit des Impfstoffes an. Es wird unterstellt, dass Tromethamin dem Kinder-Impfstoff beigemischt werden, um Nebenwirkungen vorzubeugen, damit nicht so viele Kinder nach der Impfung sterben würden. In einem Video eines rechtsradikalen Radiomoderators aus den USA wird wiederum behauptet, dass genau Tromethamin eine lange Liste an Nebenwirkungen aufweise und in Impfstoffen nie getestet worden sei. "Wir sind im Krieg und die Attacke auf euch führt Pfizer", so der Moderator martialisch.