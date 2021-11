Corona-Ticker Mittelfranken: 6 Städte und Landkreise über 500

16.10 Uhr: Laut LGL steigt Inzidenz weiter auf 481

In Mittelfranken ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weiter auf 481,7 gestiegen (Vortag 460,6). Das geht aus den aktuellen Zahlen vom Mittwoch (17.11.2021) des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen hervor. Die mittelfränkische Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit unter dem gesamtbayerischen Inzidenzwert von aktuell 570. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist in Mittelfranken seit gestern (Dienstag, 16.11.21) um 1.476 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich nach Angaben des LGL insgesamt 126.911 Menschen in Mittelfranken nachweislich mit dem Sars-Cov2-Virus. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle erhöhte sich in den vergangenen 24 Stunden um 13. Insgesamt sind in Mittelfranken bisher 2.695 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Den höchsten Inzidenzwert in Mittelfranken weist der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen auf mit 845,27. Den niedrigsten Wert hat die Stadt Erlangen mit 285,63.

15.00 Uhr: In ganz Mittelfranken müssen OPs verschoben werden

Aufschiebbare Operationen müssen verschoben werden, das gilt in Kürze für ganz Mittelfranken, bestätigte ein Sprecher der Regierung in Ansbach dem BR am Mittwoch (17.11.2021). Für die Rettungsbezirke Ansbach und Nürnberg sei eine entsprechende Anordnung bereits über die zuständigen Krankenhauskoordinatoren erlassen worden. Für den Rettungsbezirk Mittelfranken Süd soll ebenfalls eine entsprechende Anordnung zeitnah erfolgen. Grundlage ist eine Allgemeinverfügung zur Bewältigung erheblicher Patientenzahlen in Krankenhäusern des Bayerischen Innen- und Gesundheitsministeriums. Demnach können die Krankenhäuser verpflichtet werden ihre stationären Kapazitäten für die Behandlung von COVID-19-Patienten, Notfallpatienten sowie solchen Patienten zu reservieren, deren Behandlung aus medizinischen Gründen nicht verschoben werden kann, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung der Regierung von Mittelfranken. Zuvor hatte auch die Stadt Nürnberg mitgeteilt, dass auch in der Metropolregion Nürnberg wegen der Corona-Pandemie Versorgungskapazitäten in den Krankenhäusern fehlten. Es bestehe die "dringende Notwendigkeit", weitere Behandlungskapazitäten für die Akut- und Notfallversorgung bereit zu stellen. Daher müssten aufschiebbare Operationen in Nürnberg, Fürth und Erlangen verschoben werden.

13:45 Uhr: Nürnberg, Fürth, Erlangen - OPs werden verschoben

Aufschiebbare Operationen in Nürnberg, Fürth und Erlangen müssen verlegt werden. Das hat die Stadt Nürnberg am Mittwoch (17.11.2021) mitgeteilt. Auch in der Metropolregion Nürnberg fehlten wegen der Corona-Pandemie Versorgungskapazitäten in den Krankenhäusern. Es bestehe die "dringende Notwendigkeit", weitere Behandlungskapazitäten für die Akut- und Notfallversorgung bereit zu stellen. Eine entsprechende Anordnung an die Krankenhäuser seitens des zuständigen Zweckverbands für Feuerwehr und Rettungsdienst sei am Freitag (12.11.2021) ergangen und am Dienstag (16.11.2021) erweitert worden. Die Kliniken werden die Patientinnen und Patienten bei Terminverschiebungen möglichst zeitnah informieren. Sofern Behandlungen ambulant weitergeführt werden können, werden die niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte betroffene Patientinnen und Patienten weiter betreuen und zunächst Krankenhauseinweisung vermeiden, heißt es in der Mitteilung der Stadt Nürnberg. Nach BR Informationen befinden sich seit Freitag (12.11.2021) zwei Corona-Patienten aus Oberbayern zur Behandlung im Klinikum in Nürnberg.

11.19 Uhr: Sonderimpfaktion in Gunzenhausen am Freitag

Am Freitag, 19. November 2021, findet in Gunzenhausen in der Stadthalle (Isle-Platz 1, 91710 Gunzenhausen) eine Sonderimpfaktion des Impfzentrums im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen statt. Das teilte das Landratsamt mit. Impfwillige können ohne vorherige Terminvereinbarung an die Stadthalle kommen und erhalten eine Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung mit dem Impfstoff von Biontech. Die Sonderimpfaktion beginnt am Freitag um 09.30 Uhr und ist bis 16.30 Uhr geplant. Es können rund 180 Impfungen angeboten werden. Wir bitten um Verständnis sollte es zu Wartezeiten kommen. Impfwillige müssen auf jeden Fall ein gültiges Ausweisdokument vorzeigen können sowie ihren Impfpass. Außerdem sollte bestenfalls der Impfbogen sowie das Aufklärungsmerkblatt für einen mRNA-Impfstoff bereits ausgefüllt mitgebracht werden. Diese Unterlagen sind auf der Homepage des Impfzentrums zu finden. Wer keinen Internetzugang hat, erhält die Unterlagen aber auch vor Ort.