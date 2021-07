Corona-Ticker Mittelfranken: 7-Tage-Inzidenzen steigen wieder

9.25 Uhr: Dezentrale Impftermine der Stadt Nürnberg in Moschee und bei AWO

Die Stadt Nürnberg bietet vier dezentrale Termine, in der Moschee in der Holbeinstraße, bei der AWO Migrationsberatung, im Nachbarschaftshaus Gostenhof sowie in einer islamischen Gemeinde an:

Heute findet noch bis 16.30 Uhr ein Impftag mit 200 Dosen Biontech/Pfizer in der IGMG Merkez Moschee, Holbeinstraße 25, statt. Anmeldungen werden telefonisch unter 01511 / 5 14 54 93 oder 0163 / 5 67 98 26 entgegengenommen. Die Zweitimpfungen erfolgen am Dienstag, 3. August, das heißt exakt drei Wochen später.Der zweite Termin ist am Freitag, 16. Juli, von 9.00 bis 17.00 Uhr. Dann werden 500 Dosen Johnson & Johnson beim Impftag der AWO Migrationsberatung, Gartenstraße 9, angeboten. Anmeldungen werden von Dienstag bis Donnerstag, 13. bis 15. Juli, jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr entgegengenommen. Zur Anmeldung muss nur der Personalausweis mitgebracht werden.

Am Sonntag, 18. Juli, von 9.00 bis 19.00 Uhr, können 300 Dosen Johnson & Johnson und 200 Dosen Biontech im Nachbarschaftshaus Gostenhof , Adam-Klein-Straße 6, verimpft werden. Das Aufklärungsmerkblatt für den gewünschten Impfstoff (auch in verschiedenen Sprachen) und der Impfbogenvordruck können vorab im Nachbarschaftshaus abgeholt werden. Eine Impfung ist auch ohne Termin und Vorabregistrierung am Impftag möglich. Diejenigen, die Biontech als Erstimpfung wollen, erhalten laut Stadt am Sonntag, den 8. August, ihre Zweitimpfung. Weitere Infos unter: www.nuernberg.de/internet/nh_gostenhof/.

Der vierte Impftermin ist am Samstag, den 24. Juli. Dann können laut Stadt 300 Dosen Johnson & Johnson ab 9.00 Uhr in der Islamischen Gemeinde der Bosniaken Deutschlands – Gemeinde Nürnberg e.V. – Džemat Nürnberg, Turnerheimstraße 48, verimpft werden. Anmeldungen hierfür sind unter Telefon 0163 / 7 03 91 09 möglich. Weitere Informationen: www.dzamija.net/covid-19-impftag-in-unsere-gemeinde/.