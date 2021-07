Corona-Ticker Mittelfranken: Landkreis WUG mit Inzidenz 0

6.32 Uhr: RKI-Zahlen: Inzidenz im Landkreis Fürth höher als in der Stadt

Normalerweise ist bei den Corona-Neuinfektionen der Sieben-Tage-Inzidenzwert in den Städten höher als in den umliegenden Landkreisen. Nach den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) (Stand: 07.07.2021, 3.13 Uhr) gilt das heute für den Landkreis und die Stadt Fürth nicht: So liegt der Inzidenzwert in Fürth aktuell bei 8,6 und ist somit seit gestern (6.7., 13,2) stark gesunken. Im angrenzenden Landkreis Fürth liegt dieser Wert heute bei 12,7 und ist damit der höchste in Mittelfranken. Gestern betrug hier die Inzidenz noch 10,2. Auch wenn die Werte sich leicht verändern blieben sie in den vergangenen Tagen in etwa auf gleichem Niveau.

In der Stadt Nürnberg ist der Inzidenzwert von gestern auf heute von 10,6 leicht auf 10,2 gesunken. Nach Informationen der Stadt (6.7.) gelten über 200.000 Bürgerinnen und Bürger in Bayerns zweitgrößter Stadt inzwischen als vollständig geimpft. In Bayern liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert laut RKI heute bei 5,5.