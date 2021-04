Corona-Ticker Mittelfranken: Testzentrum in Lauf a.d. Pegnitz

17.45 Uhr: Impfstart bei Kita-Personal und Lehrkräften in Nürnberg

Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, können aufgrund der kurzfristig geänderten Impfverordnung können seit dem 8. März 2021 auch Kita-Fachkräfte sowie Lehrkräfte der Grund- und Förderschulen geimpft werden. Seit dem 23. März werden dafür auch zusätzliche Möglichkeiten in den dezentralen sowie in mobilen Impfzentren in Nürnberg angeboten, so die Stadt und sieht den Impfstart als gelungen an. Demnach werden bis zu den Osterfeiertagen werden bereits circa 1.350 in Nürnberg tätige Erzieherinnen und Erzieher sowie weitere Kita-Fachkräfte erstgeimpft. "Das sind sehr erfreuliche Zahlen", sagt diesbezüglich Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales, und ergänzt, dass das Angebot von den Mitarbeitenden der Einrichtungen sehr positiv angenommen worden sei.

Bis nach den Osterfeiertagen sollen rund 1.500 Lehrkräfte der Grund- und Förderschulen in Nürnberg, die sich zur Impfung angemeldet haben, ein Impfangebot erhalten haben. Schulreferentin Cornelia Trinkl bedankt sich diesbezüglich auch bei den Lehrkräften, die das Angebot "so bereitwillig angenommen haben". Elisabeth Ries und Cornelia Trinkl rufen zudem alle Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, Tagespflegemütter und Tagespflegeväter sowie Lehrkräfte an den Grund- und Förderschulen auf, das Angebot wahrzunehmen und sich impfen zu lassen.