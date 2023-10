Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Bezirkswahl: AfD vielerorts in Oberfranken zweistärkste Kraft

Bezirkswahl: AfD vielerorts in Oberfranken zweistärkste Kraft

Bei der Bezirkswahl in Bayern am Sonntag hat die CSU alle acht Direktmandate geholt. In vier von acht Stimmkreisen landeten Kandidaten der AfD auf Platz zwei. In den anderen vier waren es dreimal die freien Wähler und ein Mal die Grünen.