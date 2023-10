Landtagswahl 2023: So hat Oberfranken gewählt

Es sind noch lange nicht alle Stimmen ausgezählt, doch es zeichnet sich bereits ab, dass die Direktmandate in allen Stimmkreisen an die CSU gehen. Die AfD-Direktkandidaten liegen nach ersten Auszählungen in Oberfranken bei rund 20 Prozent und damit deutlich über dem prognostizierten Bayern-Durchschnitt von rund 16 Prozent.

Die Grünen allerdings liegen in allen Stimmkreisen mit weniger als zehn Prozent weit unter dem Bayern-Durchschnitt von laut Prognose 16 Prozent.

Auf dem Weg zum jüngsten Landtagsabgeordneten aller Zeiten

In Hof hat der CSU-Direktkandidat Kristan von Waldenfels nach derzeitigem Stand der Auszählung mit mehr als 40 Prozent der Erststimmen die Nase deutlich vorn. Sollte der Lichtenberger Bürgermeister das Direktmandat gewinnen, wird er der jüngste Landtagsabgeordnete in der Geschichte des Bayerischen Landtags. Der 23-Jährige tritt in die Fußstapfen von Alexander König. Dieser hatte im Jahr 2018 36,2 Prozent der Erststimmen für den Stimmkreis Hof geholt.