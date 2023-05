Bedford-Strohm: "Das Heil kommt von den Juden"

Dass das Bibelwort "Das Heil kommt von den Juden!" auf dem Hesselberg verkündet wird, sei "ein besonders berührendes Beispiel dafür, wie etwas Neues wachsen kann, wenn wir wirklich auf Jesus hören", sagte Bedford-Strohm am Pfingstmontag. Er erinnerte an die dunkle Vergangenheit des Berges, als er von 1933 bis 1939 von den Nationalsozialisten als Schauplatz für ihre sogenannten Frankentage genutzt wurde.

Hesselberg stehe für Engagement gegen Antisemitismus

Anders als vor 90 Jahren, als mit Julius Streicher einer der übelsten Nazi-Propagandisten Hass und Hetze gegen die Juden und andere Menschen am Hesselberg verbreitet habe, stehe der Hesselberg heute "für die Liebe Gottes gegenüber allen Menschen", sagte Bedford-Strohm.

Nach dem Ende des NS-Regimes errichtete die evangelische Landeskirche dort eine Landvolkshochschule, das heutige Evangelische Bildungszentrum (EBZ). "Heute steht der Hesselberg für ein tief im christlichen Glauben verwurzeltes Engagement für Toleranz, Menschenwürde und Demokratie" sowie das "evangelische Engagement gegen Antisemitismus".

Letzte Predigt von Bedford-Strohm am Berg

Der Hesselberg-Kirchentag passe für ihn gut zum "Kommunikationswunder" der Pfingstgeschichte, als plötzlich auch alle anderssprachigen Menschen die Jünger Jesu verstehen. "So habe ich diesen Kirchentag in all den Jahren meiner Bischofszeit erlebt", sagte Bedford-Strohm: "So unterschiedliche Menschen kommen hierher", mit unterschiedlichen Lebensstilen, politischen Überzeugungen und "manchmal sprechen wir auch ganz schön unterschiedliche Sprachen", erläuterte der Landesbischof, der zum letzten Mal in seiner Amtszeit am Hesselberg predigte: "Trotzdem erfahren wir, wie wir in Christus alle miteinander verbunden sind." Bedford-Strohm scheidet im Oktober nach zwölf Jahren aus dem Amt des bayerischen Landesbischofs aus.

Kirchentag auf dem Hesselberg hat eine lange Tradition

Der Bayerische Evangelische Kirchentag am Pfingstmontag auf dem Hesselberg steht heuer unter dem Motto "Neues wächst auf". Mehrere prominente Gäste sind auf den Berg gekommen, unter anderem die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die Regensburgerin Anna-Nicole Heinrich, sowie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Der Kirchentag auf dem Hesselberg hat eine lange Tradition: Am Pfingstmontag 1951 hatten sich bayerische Christen dort erstmals getroffen, um die Landvolkshochschule zu eröffnen. Daraus entwickelte sich der Kirchentag, der traditionell am Pfingstmontag ausgerichtet wird. Der Hesselberg mit 689 Metern Höhe ist der höchste Berg in Mittelfranken.