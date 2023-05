Ukraine-Krieg: "Sicherheit gibt es nur noch in der Nato"

BR24: Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger hat in einem Interview jüngst die Einschätzung getroffen, dass Russland zwar viele ukrainische Gebiete wieder verlieren, jedoch die Krim um Sewastopol behalten würde. Für die Sicherheit Europas müsste laut Kissinger die Ukraine ohne die Krim in die Nato aufgenommen werden. Teilen Sie diese Einschätzung?

Pagung: Ich bin sehr ehrlich gesagt, sehr vorsichtig dabei so etwas vorzuschlagen, weil natürlich die Entscheidung, in welcher Form die Ukraine der Nato beitritt oder auch in welcher territorialen Form die Ukraine aus diesem Krieg herauskommt, etwas ist, was in Kiew entschieden werden muss. Ob es am Ende wirklich gangbar ist, so eine Lösung anzustreben, kommt sehr darauf an, in welchem Zustand Russland am Ende dieses Krieges ist.

Ich glaube allerdings, dass es ganz fundamental wichtig ist, dass Russland diesen Krieg verliert. Und zwar so, dass das für jeden innerhalb Russlands, aber auch jeden außerhalb Russlands klar ist. Und ob diese dieser vorgeschlagene "Handel" den Kissinger dort macht, dafür wirklich geeignet ist, da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel.

"Wir müssen mit einem langen Krieg rechnen"

BR24: Eine eindeutige Niederlage Russlands schließt aber wahrscheinlich ein, dass wir uns noch auf einige Jahre aktiven Krieg einstellen müssen, oder?

Pagung: Ich glaube, davon müssen wir ohnehin ausgehen. Russland stellt sich ganz klar mit seiner Rüstungsproduktion, mit seiner Industriepolitik, auch mit seiner Sozialpolitik auf einen sehr langen Krieg ein. Ich glaube, damit müssen wir rechnen, auch, weil wir durchaus aus der Forschung wissen, dass Kriege, die nicht in den ersten Monaten entschieden werden, dazu tendieren, sehr, sehr lange zu dauern. Also simpel formuliert: Mittellange Kriege gibt es nicht so viele.

BR24: Wäre es denkbar, dass die Ukraine sich auf einen solchen Kompromiss einlassen könnte: auf die Krim verzichten, für den Nato-Beitritt und somit den Nato-Schutz? Schließlich hat Selenskyj erst kürzlich wieder bekräftigt, dass die Befreiung der Krim "alternativlos" sei.

Pagung: Ob die Ukraine von diesen Maximalzielen ablässt, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wie ist die Lage militärisch in der Ukraine? Also, wie gut steht die ukrainische Armee da? Wie gut oder schlecht steht die russische Armee da? Und entsprechend: Wie groß ist der Leidensdruck in der Ukraine? Die zweite Frage, die dahinter steht, ist auch eine militärische: Die Krim ist strategisch sehr wichtig, um vor allen Dingen militärischen Druck auf den Rest der Ukraine auszuüben. Das heißt, solange die Krim russisch ist, ist es für die Ukraine sehr schwer, militärische Sicherheit herzustellen.

Wenn wir Interesse haben an einer stabilen, sich demokratisch entwickelnden Ukraine, dann ist ganz zentral, dass die Ukraine von innen heraus stabil ist und wir keine Polarisierung, keine Konflikte um Territorialfragen haben. Das heißt, ich würde sagen, die Ukraine muss in den Grenzen bestehen, die die innere Stabilität und damit auch eine demokratische Entwicklung der Ukraine ermöglicht. Und das lässt natürlich – und das ist mir ganz klar - Interpretationsraum offen, weil es natürlich sehr darauf ankommt, wie es die Interpretation und Moskau wie ist sie vor allen Dingen aber auch in der Ukraine.

Im Video: Possoch klärt - Beendet die Nato den Krieg?