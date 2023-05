Lago Maggiore: Boot von Windhose erfasst - drei Tote

Bei einem Bootsunglück auf dem Lago Maggiore in Norditalien ist ein Touristenboot in einem plötzlich aufziehenden Sturm gekentert. Wie die italienische Feuerwehr bei Twitter mitteilte, kamen bei dem Unglück auf dem See in der Provinz Varese am Südrand der Alpen drei Touristen ums Leben. Die Suche nach einem vierten Vermissten geht den Einsatzkräften zufolge weiter.

Suchaktion mit Booten, Tauchern und Hubschrauber

Wie italienische Medien übereinstimmend berichteten, wurde in der Nacht zum Montag mindestens eine weitere Leiche aus dem Wasser geborgen. Am Morgen wurde dann der dritte Todesfall gemeldet. Rettungstaucher und Hubschrauberbesatzungen suchten die Unglücksstelle ab, sagte Feuerwehrsprecher Luca Cari.