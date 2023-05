Präsidentenwahl in der Türkei: Agenturen sehen Erdoğan vorn

Wahlen gelten als frei, aber nicht fair

Die Wahlen in der Türkei gelten grundsätzlich als frei, aber nicht fair. Nach der ersten Wahlrunde waren keine größeren Unregelmäßigkeiten gemeldet worden. Vielfach kritisierten Opposition und ausländische Beobachter aber den unfairen Wahlkampf, da sich die türkischen Medien überwiegend fest in der Hand des Regierungslagers befinden und die Opposition deutlich weniger Sendezeit erhielt.

Nachdem Erdoğan in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen die absolute Stimmenmehrheit knapp verpasst hatte, gilt er in der Stichwahl als Favorit. Der islamisch-konservative Politiker gab seine Stimme mit seiner Frau Emine in einem Wahllokal in Üsküdar, einem Viertel im asiatischen Teil Istanbuls, ab.

Prominente Unterstützung für Erdoğan von Özil

Dabei rief Erdoğan zu reger Beteiligung an dem Urnengang auf. "In keinem Land der Welt gibt es eine Wahlbeteiligung von 90 Prozent", sagte er. "Die Türkei hat sie fast erreicht. Ich rufe meine Mitbürger auf, nicht nachzulassen und zur Wahl zu gehen." Bei der ersten Wahlrunde am 14. Mai hatten 87 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Prominente Unterstützung bekam Erdoğan vom ehemaligen Fußball-Weltmeister Mesut Özil. Er postete ein Pro-Erdoğan-Video. Erdoğan lenkt seit 20 Jahren die Geschicke des Landes. Im Fall seiner erneuten Wahl wird allgemein erwartet, dass der 69-Jährige seine Macht zementiert und seinen autoritären Kurs weiter verschärft.

Zu den bestimmenden Wahlkampfthemen hatten die hohe Inflation im Land und der Wiederaufbau nach dem schweren Erdbeben im Süden der Türkei gehört, aber auch die syrischen Flüchtlinge im Land spielten eine große Rolle. Sowohl Erdoğan als auch Kılıçdaroğlu sicherten sich die Unterstützung von rechtsnationalen Politikern. Vor allem Kılıçdaroğlu machte die Rückführung von Flüchtlingen nach Syrien zu seinem Hauptwahlkampfthema und verschärfte seinen Ton gegenüber der ersten Runde deutlich.

Im Parlament konnte sich Erdoğans Regierungsbündnis bereits bei den Wahlen vor zwei Wochen erneut die absolute Mehrheit sichern.

Mit Informationen von dpa, AFP, AP, Reuters