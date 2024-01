Bauernproteste gehen weiter - Özdemir warnt vor Spaltung

Bayerns Landwirte setzen ihre Proteste gegen die Subventionskürzungspläne der Bundesregierung fort. In mehreren Bezirken sind am Mittwoch wieder Protestfahrten mit Traktoren und Kundgebungen geplant. Die Polizei rechnet damit, dass es wegen der Kundgebungen und Proteste wieder zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt. Die Beamten rechnen allein in Augsburg, wo die zentrale Versammlung stattfindet, sowie auch in den Landkreisen in der Region mit 3.000 Teilnehmern und etwa 1.000 Fahrzeugen, Traktoren und Lastern.

Özdemir befürchtet zunehmende Spaltung der Gesellschaft

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht angesichts der teilweise sehr emotionalen Proteste die Gefahr einer zunehmenden Spaltung der deutschen Gesellschaft. Die Menschen auf dem Land hätten das Gefühl, abgehängt zu sein, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch) in Essen. "Sie sorgen sich, dass sie in einer zunehmend von Städtern dominierten Politik unter die Räder kommen", erklärte Özdemir. "Das ist ein gefährlicher Spaltpilz, der zu Verhältnissen wie in den USA führen kann: Man redet nicht mehr miteinander, man glaubt einander nicht mehr und unterstellt sich gegenseitig alles Böse dieser Welt."

Der Minister rief dazu auf, grundsätzlich über die Rolle der Landwirtschaft zu reden. "Wir haben ein massives Problem, wenn die Interessen von Verbrauchern und Landwirtschaft auseinandergehen", mahnte er. "Der Verbraucher möchte mehr Tierwohl, mehr Klimaschutz, mehr Umwelt- und Artenvielfalt - und das ist auch richtig so." Allerdings kaufe er nicht so ein, auch wenn er sich das leisten könnte. Es könne nicht sein, dass der Landwirt die Rechnung für die Wünsche der Verbraucherinnen und Verbraucher zahle, erklärte der Minister. Zugleich bestritt der Minister, dass die Pläne zur Streichung der Subventionen für Agrardiesel aus seinem Ministerium kommen. Er habe sich als Minister dagegen ausgesprochen. Er sei froh, dass die Bundesregierung die Streichung der Subventionen "an entscheidender Stelle korrigiert" habe.

Wüst fordert vom Bund eine Agrar-Allianz

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst schlägt angesichts der anhaltenden Proteste von Landwirten ein Gremium analog zur Kohlekommission vor. Es sei Zeit für eine "breite Agrar-Allianz" und einen "Gesellschaftsvertrag für die heimische Landwirtschaft", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" (Mittwoch, Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). "Aus der gesellschaftlichen Mitte heraus kann die Agrar-Allianz sowohl für Befriedung sorgen als auch Chancen für die heimische Landwirtschaft aufzeigen." Der Bund solle eine Kommission mit allen relevanten Interessenvertretern zur Zukunft der Landwirtschaft einberufen.

Aus Sicht des NRW-Regierungschefs sollten unter der Koordination des Bundes Vertreter der Landwirtschaft, von Politik, Einzelhandel, Umwelt- und Tierschutzverbänden, Gewerkschaften und Wissenschaft zusammenkommen. Die Landwirtschaft müsse stark bleiben, viele Betriebe hätten aber bereits aufgegeben. "Das Höfesterben ist real." Die Ampel-Koalition habe ihre Beschlüsse "einem ganzen Berufsstand einfach vor den Latz geknallt", kritisierte Wüst.

Sternfahrten, Mahnfeuer, Kundgebungen

In Augsburg ist um 11 Uhr die zentrale Versammlung der Aktionswoche auf dem Volksfestgelände am Plärrer geplant. Als Hauptredner wird der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner, erwartet. Mit gut 500 Traktoren fahren Landwirte am Mittwoch bei der Sternfahrt nach Ingolstadt und treffen sich dort am frühen Nachmittag zu einer zentralen Kundgebung. Erwartet wird auch die bayerische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Michaela Kaniber (CSU) wird ein Grußwort sprechen. Die Aktion wird wohl zu Verkehrsbehinderungen führen.

Unterfrankens Landwirte wollten wie schon am Montag Autobahnauffahrten entlang der A3, der A7 und der A71 blockieren. Es gibt Mahnfeuer, langsame Konvois und Schlepper-Sternfahrten. Zudem planen die Bauern den Verkehr auf einigen Staats- und Bundesstraßen zu behindern. In Würzburg wollen die Bauern zu Fuß durch die Innenstadt zu den Abgeordnetenbüros der Ampelparteien ziehen. Die Landwirte in Weiden und dem Landkreis Neustadt/Waldnaab planen, am Mittwochabend mit Bulldogs in einem Demonstrationszug von Floß nach Weiden und zurückzufahren. Dem Zug schließen sich auch Lkw-Fahrer an.

Proteste seit Montag

Am Montag hatten die Aktionen der Bäuerinnen und Bauern bundesweit begonnen, fast überall gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Allein in Bayern beteiligten sich Zehntausende an dem Protest. Am Dienstag gab es weitere Demonstrationen, die Auswirkungen waren allerdings wesentlich geringer. Unmittelbarer Anlass der Kundgebungen waren die mittlerweile zum Teil schon wieder zurückgenommen Kürzungspläne der Bundesregierung bei Steuervergünstigungen für die Bauern.

Mit Informationen von dpa und epd