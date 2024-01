Gondelabsturz in Nordtirol: Vier Schwerverletzte

In einem beliebten Skigebiet in Österreich ist am Dienstag eine Gondel abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unglück vier Menschen schwer verletzt. Über die Identität der Verletzten ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt. "Die Bergung der Verletzten ist derzeit im Gange", hieß es.

Laut bisherigen Informationen war ein Baum auf das Tragseil gefallen, woraufhin die Gondel in die Tiefe stürzte. Es handele sich also offenbar nicht um einen technischen Defekt, betonte die Polizei. Rettungskräfte sind an Ort und Stelle. Die Unfallstelle liegt laut einem Sprecher der Bergbahnen Hochoetz im unwegsamen Gelände, es sind Fußtrupps und Hubschrauber im Einsatz.

Bahn wurde außer Betrieb genommen

Es geht um die Acherkogelbahn im Skigebiet Hochoetz. Die Bahn wurde aufgrund des Vorfalls vorübergehend außer Betrieb genommen. Die weiteren Fahrgäste befinden sich laut dem Bergbahnunternehmen mittlerweile auf dem Berg oder wieder im Tal. Die knapp drei Kilometer lange Bahn transportiert Skifahrer vom Tal auf etwa 2.000 Meter Seehöhe.

Mit Informationen von AFP und dpa